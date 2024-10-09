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Fransa'da 34 vilayette turuncu alarm!

Fransa'da 34 vilayette sel ve fırtına nedeniyle alarm seviyesi turuncuya çıkarıldı.

Haber Merkezi
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Fransa'da 34 vilayette turuncu alarm!
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Fransız meteoroloji servisi Meteo-France'a göre, dün 19 vilayette etkili olan olumsuz hava koşulları bugün de ülkenin çok sayıda bölgesinde devam ediyor.

Sel ve fırtına riski nedeniyle "turuncu alarm" verilen vilayet sayısı 34'e yükselirken, aynı gerekçelerle "sarı alarm" verilen vilayet sayısı 47 oldu.

Ülkenin güneyinde, Pyrenees bölgesinin batısında, saatteki hızı 150 kilometreye ulaşabilecek rüzgarlar ve Paris bölgesi ile Pays de la Loire vilayetinde şiddetli yağışlar bekleniyor.

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