Fransa’da 4 kentte sokağa çıkma yasağı

Fransa'da 27 Haziran'da polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Nael M. isimli 17 yaşındaki genç sürücünün anısına düzenlenen gösterilerde araçlar ateşe verildi, polis protestoculara biber gazıyla müdahale etti. Olaylar nedeniyle 4 kentte 3 Temmuz'a kadar gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Polisin açtığı ateş sonucu ölen genç sürücünün anısına Nanterre kentinde düzenlenen gösterilere katılan binlerce protestocu polis karşıtı sloganlar attı, gösterinin güzergahı üzerindeki araçları ateşe verdi.

Sokağa çıkma yasağı getirilen kent sayısı 4'e yükseldi

Olaylar nedeniyle Neuilly-sur-Marne kentindeki 3 mahallede 3 Temmuz'a kadar 23.00-06.00 saatleri arasında, Savigny-le-Temple kentinde ise 2 Temmuz'a kadar 22.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildi.

Öte yandan Compiegne kentinde de 3 Temmuz'a kadar saat 22.00-06.00 saatleri arasında, yanında bir ebeveyn olmayan 16 yaşının altındakilere sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Fransız basınındaki haberlere göre, bazı göstericiler Fransa bayrağını ateşe vermeye çalıştı ancak bayrak tutuşmadı.

Protestocular, Valilik binası yakınlarında polise yabancı cisimler attı, polis ve güvenlik görevlileri göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Fransa Milli Jandarmasına ait bir helikopter Nanterre kentinin üzerinde devriye geziyor.

Nael M'nin ölümünden sonra özellikle İle-de-France bölgesinde de 2 gecedir süren olaylar nedeniyle bu bölgede yerel saat ile 21.00'den itibaren tüm otobüs ve tramvay seferleri iptal edildi.

4 kentte 3 Temmuz'a kadar 21.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Azerbaycan Devlet Televizyonu çalışanları saldırıya uğradı

Bu arada, Azerbaycan Devlet Televizyonu (AZTV) çalışanları, Fransa'da 17 yaşındaki sürücünün, polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından gerçekleştirilen gösterileri haberleştirirken saldırıya uğradı.

AZTV'den yapılan açıklamada, muhabir ve kameramanın Fransa'daki gösterileri görüntüledikleri sırada saldırıya maruz kalarak hafif yaralandıkları bildirildi.

Saldırganların AZTV çalışanlarının kamerasını alarak kırdıkları, kendilerini ise silahla tehdit ettikleri belirtildi.

Açıklamada, Fransız kolluk kuvvetlerinin bu olayı objektif bir şekilde soruşturması, gazetecilere silahla saldıranların tespit edilerek cezalandırılması ve verilen zararın tazmin edilmesi için gerekenin yapılması talep edildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise gazetecilere yapılan saldırı şiddetle kınandı.

Açıklamada, "Saldırının kısa sürede Fransız kolluk kuvvetleri tarafından soruşturulmasını ve suçluların tespit edilerek cezalandırılmasını bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

İletişim Başkanı Altun'dan tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa'da Azerbaycan resmi devlet televizyonu AZTV çalışanlarına yönelik saldırıyı şiddetle kınadı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altun, Fransa'da Azerbaycan resmi devlet televizyonu AZTV çalışanlarının görevlerini yaptığı sırada saldırıya uğradığını üzüntüyle öğrendiklerini ifade etti.

Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

“Avrupa'nın insan hak ve özgürlüklerinin korunması bağlamında günden güne irtifa kaybettiğini gözler önüne seren, basın ve haber alma hürriyetine yönelik bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Fransız makamlarının ve kolluk kuvvetlerinin saldırının faillerini derhal tespit edip yargı önüne çıkarmasını bekliyoruz.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı kıymetli kardeşim Sayın Hikmet Hacıyev'i de telefonla arayarak bu menfur saldırının aydınlatılması için Türkiye olarak bütün imkanlarımızı kullanacağımızı kendisine ifade ettim.”

Fahrettin Altun, saldırıda yaralanan Azerbaycanlı gazetecilere acil şifalar diledi, kendileri nezdinde tüm kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Polis "kasten adam öldürme"den tutuklu yargılanacak

Fransa'da 27 Haziran'da, "dur" ihtarına uymayan araca ateş açarak 17 yaşındaki Nael M. isimli sürücüyü öldüren polis memuru "kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanacak.

Fransız basınındaki habere göre, Nanterre Savcılığı, bu hafta Nanterre kentinde Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücüye ateş açarak öldüren polisin "kasten adam öldürme" gerekçesiyle tutuklu yargılanacağını belirtti. 38 yaşındaki polis memuru, La Sante Hapishanesine sevk edildi.

Fransa'nın gündemini sarsan ölüm

Bir polis memuru, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış ve 17 yaşındaki Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Olayla ilgili Nanterre Savcılığı 2 ayrı soruşturma başlatırken, sürücüye ateş eden memur aynı gün gözaltına alınmıştı. Nanterre Savcılığı, polis hakkında "kasten öldürme" suçundan ön kovuşturma başlatmıştı.

Nael'in ölümüne tepkiler dinmiyor

Nael'in ölümüne tepki gösterenler Paris banliyölerinde ve ülke genelinde farklı kentlerde 2 gece üst üste sokağa inmişti.

Araç, çöp bidonları ve farklı binaları ateşe veren eylemciler ve polis arasında arbede yaşanmıştı.

"OHAL gelir mi ?" tartışması

Fransız hükümeti vatandaşları sükunete çağırmaya devam ederken, ulusal basında "ülkede OHAL ilan edilmeli mi?" tartışmaları yer aldı.

Olaylar Belçika'ya sıçradı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Fransa'da genç sürücünün öldürülmesi nedeniyle düzenlenen protestolara destek vermek için eylem yapan gruptakiler bazı araçları ateşe verdi. Gruba müdahale eden polis bazı kişileri gözaltına aldı.

Ulusal basına göre, genç yaşlardaki bir grup, Fransa'da 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael M'nin polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından düzenlenen gösterilere destek vermek amacıyla sosyal medyadan çağrıda bulundu.

Bunun üzerine, Brüksel'in merkez semtlerinden Anneessens'de toplanan göstericiler, kaldırım taşlarını fırlattı, otobüs duraklarındaki camları kırdı, bazı araçları ateşe verdi. Yangın çıkan noktalara itfaiye ekipleri sevk edildi.

TSİ 23.00 sularında olay yerine intikal eden polisle göstericiler arasında şehrin merkezindeki Lemonnier Bulvarı'nda arbede çıktı. Anneessens metro istasyonu kapatıldı, bölgeye araç girişleri yasaklandı.

Olayların sıçradığı Brüksel'de 29 kişi gözaltına alındı

Fransa'da düzenlenen gösterilere destek vermek amacıyla Brüksel'in merkez semtlerinden Anneessens'de toplanan grupla polis arasında çıkan arbede sonucunda gözaltına alınanların sayısı 29'a yükseldi. Bu kişilerden 26'sının reşit olmadığı öğrenildi.

Yerel saatle 22.00'de gençlerden oluşan bir grup, Anneessens semtinde toplanarak kaldırım taşlarını sökmüş, otobüs duraklarındaki camları kırıp bazı araçları ateşe vermişti.

Polisle göstericiler arasında şehrin merkezindeki Lemonnier Bulvarı'nda arbede çıkmış, Anneessens metro istasyonu kapatılmış, bölgeye araç girişleri yasaklanmıştı. Gözaltıların ardından durum sakin seyrederken bölgede yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor.

Öte yandan Fransa'nın Nanterre, Marsilya, Nosiy-le-Sec kentleri başta olmak üzere sokaklarda başlayan protestolar ülke genelinde sürüyor.