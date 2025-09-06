Fransa'da 6 ay sonra nikotin poşetleri yasaklanacak

  1. Ekonomim
Fransa'da özellikle gençlerde kullanımı yaygın olan nikotin poşeti, sakızı ve toplarının 6 ay sonra yasaklanacağı açıklandı.

Fransa'da haziranda belirlenen dış mekanlarda sigara içilmesi yasaklanırken, hükümet nikotin içeren ürünlerin tüketimi ve satışına da sınırlama getireceğini duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, nikotin poşeti, sakızı ve toplarının üretimi ve tüketimi 6 ay sonra yasaklanacak.

Nikotin içeren ürünlerin tüketimine dayalı gençlerde zehirlenme vakalarının giderek artması, hükümeti harekete geçiren unsurlar arasında yer alırken, bu yasaktan ilaç ürünleri muaf tutulacak.

23 derneğin çatı kuruluşu Tütüne Karşı Birlik'in X  platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Zafer. Resmileşti: Fransız hükümeti nikotin poşetlerini yasaklıyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu kararın alınması için 2 yıldır mücadele verildiği belirtilerek, "Bağımlılık pazarını sürdürmek için her şeyi yapmaya hazır olan tütün sektörüne karşı bu karar, genç nesillerin korunması için büyük bir adım teşkil ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Gençler arasında kullanımı yaygın olan, küçük çay poşetlerine benzeyen nikotin poşetleri farklı aromalarda satılıyor.

Fransa'da haziranda okul çevresi, park, plaj ve bahçe gibi dış mekanlarda sigara içilmesi yasaklanmıştı.

