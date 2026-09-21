  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Fransa'da akaryakıt fiyatları arttı, protestocular Cannes'daki liman girişini kapattı
Takip Et

Fransa'da akaryakıt fiyatları arttı, protestocular Cannes'daki liman girişini kapattı

Fransa’da akaryakıt fiyatlarına karşı balıkçılar Cannes şehrindeki liman girişini tekneleriyle kapatarak eylemlerini sürdürdü.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Fransa'da akaryakıt fiyatları arttı, protestocular Cannes'daki liman girişini kapattı
Takip Et

Fransa’nın güneyindeki Alpes-Maritimes departmanına bağlı Cannes kentinde balıkçılar artan akaryakıt fiyatlarına karşı harekete geçti.

Fransa’nın dünyaca ünlü sahil şehrindeki Vieux-Port Limanı’nın girişini tekneleriyle kapatan eylemciler, "Balıkçılar öfkeli" yazılı pankartlar açtı.

Fransız balıkçılar geçen hafta Fos-sur-Mer ve Frontignan kentlerinde eylemlerini sürdürmüş, Frontignan’da petrol deposuna girişi engelleyen balıkçılara polis biber gazıyla müdahale etmişti.

İspanya'nın ardından Avrupa'nın önde gelen balık üreticilerinden Fransa'da akaryakıt fiyatlarındaki artış, balıkçılar ve çiftçiler başta olmak üzere, çok sayıda sektörü olumsuz etkiledi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

Fransız hükümeti, artan akaryakıt fiyatlarından en çok etkilenen sektörlere yardım programlarını devreye almış ancak yardımlar yeterli bulunmamıştı.

Sinema Festivali başlıyor: Tüm filmlerin biletleri 90 lira olacakSinema Festivali başlıyor: Tüm filmlerin biletleri 90 lira olacakGündem
Aile ve Gençlik Fonu kapsamında eylülde 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldıAile ve Gençlik Fonu kapsamında eylülde 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldıEkonomi
Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar...Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar...Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 21 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 21 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 