Fransa'da apartmanda yangın: 5'i çocuk 10 kişi öldü, 1 Türk kayıp

Rhone Valiliği, gece saat 03.12'de 7 katlı bir apartmanda yangın çıktığını bildirdi. Yangında ilk belirlemelere göre 5'i çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, 2'si itfaiyeci 14 kişinin yaralandığı belirtildi. Yangının çıkış nedeni ise henüz tespit edilmedi.

Lyon Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, soruşturmanın henüz başında olduklarını, bir şey söylemek için erken olduğunu söyledi.

Darmanin, "Şu anda hala yaşam ile ölüm arasında olan kişiler var. Öncellik, mağdurların kimliğinin tespit edilmesi. Henüz tüm mağdurların kimliğini tespit edemedik, özellikle 5 çocuk var, 3 ve 15 yaşları arasında." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 100 kişiye barınma imkanı sağlamaları gerektiğini vurgulayan Darmanin, yangının çıkış nedenin henüz bilinmediğini, itfaiye erlerinin 15 kişinin hayatını kurtardığını söyledi.

Apartmanda kalan bir Türk kayıp

Yangının çıktığı apartmanda kalan Ümran isimli Türk kökenli bir kadının, kayıp olduğu bildirildi.

Kayıp kadının Enes ismindeki kardeşi, yangının çıktığı apartmanda kalan 32 yaşındaki ablasına ulaşamadıklarını söyledi.

Yangından haberleri olur olmaz kriz birimine gittiklerini ancak ablasından henüz haber alamadıklarını aktaran Enes, hastane dahil her yerde onu aradıklarını belirtti.

Enes, kardeşinin telefonuna ulaşamadıklarını vurgulayarak ablası Ümran'dan bilgi alanların kendileriyle irtibat kurması çağrısı yaptı.