Fransa’da aşırı sağ seçimler önde giriyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un haziran ayı başında Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde uğradığı yenilgi sonrası aldığı Meclis’i feshetme kararı neticesinde bugün yapılacak erken seçimde aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin birinci gelme olasılığı banliyö sakinlerini kaygılandırıyor.

Erken seçim kararı

AP seçimlerinin Fransa ayağında RN’nin açık ara farkla birinci çıkmasının ardından Macron Ulusal Meclis’i feshederek 30 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde erken genel seçim kararı aldı. Macron’un, rakibi RN’nin sandıktan birinci parti çıkmasına rağmen bu kararı alması, ülkede 5’inci Cumhuriyet dönemi boyunca iktidarı aşırı sağa vermeyen Fransız halkında tepkiye yol açtı.

Göçmen banliyösü

AA muhabiri önemli bir kesimi göçmen ve yabancılardan oluşan ve başkent Paris’in en büyük banliyölerinden Saint-Denis’de seçimin nabzını tuttu.

Macron’a tepki çok

Sinema bölümü öğrencisi 27 yaşında Marie isimli Fransız vatandaşı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Meclis’i feshetme kararını “orantısız” bulduğunu söyledi. Macron’un bu kararıyla ülkede yaşayanların hayatıyla oynadığına işaret eden Marie, RN’nin birinci parti olmasıyla Fransa’da ekonomik ibrelerin giderek aşağı ineceği değerlendirmesinde bulundu.

- Cumhurbaşkanı ve başbakanın farklı partilerden olduğu durum 22 yıl sonra ilk kez yaşanabilir. Görev süresi 2027 yılında dolacak Macron, aşırı sağın kazanması halinde Bardella hükümetiyle çalışmak zorunda kalabilir. Macron, seçim sonuçları ne olursa olsun görev süresini tamamlayacağını ilan etmişti.