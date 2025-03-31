Fransa’da aşırı sağcı Le Pen cumhurbaşkanlığına aday olamayacak!

Fransa'da mahkeme aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen'i, Avrupa Birliği (AB) fonlarını zimmetine geçirmekten suçlu buldu.

Mahkeme, Le Pen'e dört yıl hapis cezası, beş yıl da kamu görevinden menetti. Hapis cezasının iki yılı tecil edilirken, iki yılını da ev hapsinde geçirmesine karar verildi. Le Pen'e 100 bin Euro da para cezası verildi.

Mahkemenin kamu görevinden men cezası anında yürürlüğe girerken, Ulusal Birlik lideri Le Pen, temyiz sürecini kazanamazsa 2027 yılında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışamayacak. Son anketlerse Le Pen’in seçim yarışında önde olduğunu gösteriyordu.

Zimmet suçu

Marine Le Pen ve 24 parti üyesi, 2004-2016 arasında AP fonlarından parti üyelerine ödeme yapmak için kullanılmasından dolayı yargılanıyordu. Mahkeme, AP üyesi olan 8 kişiyi ve 12 parlamento asistanını 4 milyon Euro’dan fazla değerdeki fonları zimmetlerine geçirmekten suçlu buldu.

Sanıklar, savunmalarında paranın kullanımının meşru olduğunu, iddia makamının parlamento çalışanının görevlerini dar bir biçimde yorumlandığını ileri sürmüştü.

Hâkim Benedicte de Perthuis kararında, "Tüm bu insanların aslında partileri için çalıştığı, Avrupalı parlamenterlerin onlara herhangi bir görev vermediği tespit edilmiştir. İncelemeler ayrıca bunların yönetsel hatalar olmadığını, partinin masraflarını azaltmak için devreye sokulan bir sistem içerisinde bir zimmete para geçirme olduğunu göstermiştir" dedi.

Temyiz süreci beklenmeyecek

Savcılık Le Pen'e suçlu bulunması halinde 5 yıl kamu görevinden men cezası verilmesini talep etmişti. Temyiz sürecinden bağımsız olarak cezanın hemen işleme konulmasını sağlayan "geçici infaz" adı verilen maddenin devreye sokulmasını isteyen savcılık ayrıca Le Pen'e 5 yıl hapis cezası istemişti.

Üç kez cumhurbaşkanlığına aday olan 56 yaşındaki Marine Le Pen anketlere göre Cumhurbaşkanlığı yarışını önde götürüyor. Le Pen 2027 yılında son kez bu göreve aday olacağını söylemiş, milletvekilliğini de görev dönemi sona erene kadar sürdüreceğini belirtmişti.

Rusya ve Macaristan'dan tepki

Rusya ve Macaristan'dan mahkemenin kararına tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov basın mensuplarının kararla ilgili sorusu üzerine verdiği yanıtta "Giderek daha fazla Avrupa başkenti demokratik normları ihlal yolunda ilerliyor" ifadelerini kullandı. Sağ popülist Macaristan Başbakanı Viktor Orban da Le Pen'e destek açıklamasında bulundu. Orban sosyal medya hesabından Fransızca "Ben Marine'im!" yazdı.