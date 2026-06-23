Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 2'si çocuk, 18 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da dün ülke genelinde ortalama sıcaklık 29,2 dereceye ulaşarak kaydedilen en sıcak üçüncü gün oldu.

Eşi benzeri görülmemiş bir durumu yaşayan Fransa, yaklaşık bir haftadır olağanüstü bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya.

T24'te yer alan habere göre ülkenin meteoroloji ajansı, bugün için 54 departmanı kırmızı alarma aldı; bu uyarı yaklaşık 39 milyon kişiyi etkileyecek.

Pazartesi günü ülke genelinde 450’den fazla sıcaklık rekoru kırıldı veya eşitlendi. 29,2°C’lik ulusal ortalama sıcaklıkla birlikte dün, kaydedilen en sıcak üçüncü gün oldu.

Paris’te sıcaklık hafta ortasında 40°C’yi aşabilir. Ancak başkent, haziran ayı sıcaklık rekorunu zaten kırdı; Pazartesi günü 38,4°C ölçüldü.

Sébastien Lecornu başkanlığında bugün, birkaç gün içinde ikinci kez olmak üzere yeni bir bakanlar arası kriz birimi toplantısı yapılacak.

2003 Ağustos sıcak hava dalgasına benzer bu sıcak hava dalgasında şimdiden 20'ye yakın insan hayatını kaybetti.

Ayrıca dün Vaucluse’da, kendilerini kilitledikleri aile aracında bulunan iki çocuk ölü olarak bulundu.

Hafta sonu boyunca, Sivil Savunma’ya göre ülke genelinde 13 kişi boğularak hayatını kaybetti.