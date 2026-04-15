  3. Fransa'da bakanlığa siber saldırı: Öğrencilerin kişisel verileri sızdırıldı
Fransa'da bakanlığa siber saldırı: Öğrencilerin kişisel verileri sızdırıldı

Fransa'da Eğitim Bakanlığına yönelik siber saldırıda öğrencilerin kişisel verilerinin sızdırıldığı bildirildi.

Fransa'da bakanlığa siber saldırı: Öğrencilerin kişisel verileri sızdırıldı
Fransa Eğitim Bakanlığının sitesinden yapılan açıklamaya göre, bakanlık siber saldırıya maruz kaldı.

Saldırı nedeniyle bazı öğrencilerin ad-soyad, okul ve sınıf bilgileri ile e-posta adresleri ve idari işlemler için kullandıkları EduConnect sistemine ait giriş bilgileri ve şifreleri dahil olmak üzere kişisel verileri sızdırıldı.

Saldırı, bir kişinin 2025'te EduConnect sistemine bağlı bir öğrenci hesap yönetimi hizmetine, yetkili bir personelin kimliğini kötüye kullanarak hesabına girmesinden kaynaklanıyor.

Bakanlık tarafından Aralık 2025'te tespit edilen güvenlik sorunu düzeltilirken, verileri sızdırılan öğrencilerin net sayısının tespit edilmesi için araştırmalar devam ediyor.

Bakanlık, saldırının tespit edilmesinin ardından bir kriz masası kurdu ve suç duyurusunda bulundu.

