Fransa'da başlayan öğrenci dalgası Belçika'ya ulaştı: Okullarda dersler durduruldu

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Fransız liselilerin yaklaşık bir haftadır sürdürdüğü boykot ve protestolar Belçika topraklarına yayıldı. Sabahın erken saatlerinde Liege merkezindeki eğitim binaları önünde toplanan gençler, giriş hatlarına barikat yığarak derslerin başlamasına engel oldu. Athenee de Fragnee, Athenee Royal de Montegnee, Institut Maria Goretti, College Saint-Barthelemy, Saint-Laurent, Saint-Sepulcre ve Institut Marie-Therese gibi köklü kurumlar eylemlerden doğrudan etkilendi.

Sokaklarda tansiyon yükseldi

Institut Marie-Therese çevresinde toplanan kalabalık ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman sert temaslar yaşandı. Bina önlerinde ateş yakan gruplara müdahale etmek üzere bölgeye emniyet mensupları sevk edildi. Emniyet birimleri; eylemler sırasında patlayıcı maddeler, meyveler ve güvenlik bariyerlerinin fırlatıldığını, bazı noktalarda ise fiziki hasar oluştuğunu bildirdi. Esneux, Vise, Angleur ve Soumagne bölgelerindeki kurumlarda da benzer hareketlilik gözlemlendi.

Kendiliğinden gelişen protestoların talepleri

Yerel yetkililer ile emniyet kaynakları, eylemlerin herhangi bir sendika ya da öğretmen organizasyonu olmaksızın tamamen gençlerin kendi imkanlarıyla geliştiğini aktardı. Göstericiler; dersliklerdeki yoğunluğun azaltılmasını, kadrolu eğitmen sayısının artırılmasını ve karar alma mekanizmalarında öğrenci ile veli görüşlerinin esas alınmasını şart koşuyor.

Fransa'da başlayan süreç komşuya taşındı

Söz konusu hareketlilik, Paris ve çevresinde başlayıp ülke geneline yayılan Fransız liseli eylemlerinin hemen ardından patlak verdi. Fransa'da 29 Eylül itibarıyla yüzlerce kurumda eğitimi durduran ve kolluk kuvvetleriyle karşı karşıya gelen öğrencilerin protestoları, sınır ötesindeki eğitim gündemini de tetiklemiş oldu.