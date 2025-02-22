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Fransa'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

Fransa'nın Mulhouse kentinde bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Fransa'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı
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Fransa'da bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Ulusal basında yer alan haberlere göre, Mulhouse'daki bir pazarın yakınlarında 1 şüpheli tarafından bıçaklı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Şüpheli ise olay yerinde gözaltına alındı.

 Saldırganın Cezayir doğumlu olduğu tespit edildi

1987 Cezayir doğumlu olduğu tespit edilen şüpheli hakkında sınır dışı etme kararı bulunduğu bildirildi.

Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı, saldırıya ilişkin "terör grubuyla bağlantılı cinayet" gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Macron terör eylemi olarak nitelendirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, savcılığın saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendirdiğini belirterek, hayatını kaybeden kişinin ailesiyle dayanışma içinde olduklarını kaydetti.

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