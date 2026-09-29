Fransa’da binlerce çalışan iş bıraktı: Maaş artışı talebiyle sokaklara çıktılar

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Fransa’da farklı sektörlerde çalışanlar, maaş artışı talebiyle ülke genelinde iş bıraktı. Memurların yanı sıra eğitim, sağlık, havacılık ve toplu taşıma çalışanlarının da katıldığı grev nedeniyle gün boyunca çok sayıda noktada gösteriler düzenlenmesi bekleniyor. Eylemlerin merkezinde ise hükümetin 2027 bütçesinde memurlara yönelik maaş artışı öngörmemesi bulunuyor.

170’ten fazla noktada gösteri planlanıyor

İşçi sendikalarının çağrısıyla düzenlenen grev kapsamında memurların ülke genelinde 170’ten fazla noktada gösteri gerçekleştirmesi bekleniyor. Başkent Paris’teki ana gösterinin yerel saatle 14.00’te tarihi Cumhuriyet Meydanı’nda başlaması planlanıyor. Grevde çalışanların temel taleplerinden biri ücretlerin artırılması olurken, eylemler farklı sektörlere de yayıldı.

İtfaiyeciler de eyleme katılıyor

Çalışma şartlarının iyileştirilmesini isteyen itfaiyeciler de greve dahil oldu. İtfaiyeciler, daha fazla maddi kaynak ve personel talebiyle Paris’te ayrı bir yürüyüş gerçekleştirecek. Bu yürüyüşün ardından memurların düzenlediği gösteriye katılmaları bekleniyor.

Hava ulaşımında sefer iptalleri bekleniyor

Grevin etkisinin ulaşım sektöründe de hissedilmesi bekleniyor. Havacılık ve toplu taşıma çalışanlarının iş bırakması nedeniyle çeşitli kentlerde ulaşımda aksamalar yaşanacağı öngörülüyor.

Fransa Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC), hava yolu şirketlerinden bazı seferleri iptal etmelerini istedi. Buna göre Paris Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda yerel saatle 07.00 ile 20.00 arasında yapılması planlanan uçuşların yüzde 5'inin iptal edilmesi talep edildi. Marsilya-Provence Havalimanı'nda ise 16.00-20.00 saatleri arasındaki seferlerin yüzde 25'inin iptal edilmesi istendi.

Paris’te toplu taşıma da etkilenecek

Grevin toplu taşıma üzerindeki etkisinin özellikle Paris ve çevresinde belirgin olması bekleniyor. Başkent ile çevresindeki bölgeler arasında hizmet veren RER C, RER E ve RER D hatlarında gün içerisinde ciddi ulaşım sorunları yaşanabileceği belirtiliyor.

Liselerdeki eylemler devam ediyor

Fransa’da protestolar yalnızca çalışanlarla sınırlı kalmadı. Lise öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi amacıyla gerçekleştirdiği eylemler de devam ediyor. Lise Sendikası Birliği, geçen haftadan bu yana eylem yapan öğrencilere ülke genelindeki lise girişlerini kapatma çağrısını sürdürdü.

Genel İş Sendikası (CGT) Genel Sekreteri Sophie Binet ise Fransız BFMTV kanalına yaptığı açıklamada hükümete, öğrencilerin taleplerini dikkate alma ve eylemlere müdahale amacıyla polis gönderilmesini durdurma çağrısında bulundu.

Önceki eylemlerde gözaltılar yaşanmıştı

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, liselilerin önceki gün gerçekleştirdiği eylemler sırasında 164 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Nunez'in verdiği bilgilere göre olaylarda 12 güvenlik görevlisi, 8 öğretmen ve yaklaşık 12 öğrenci yaralandı.

Grev birçok sektörü etkiliyor

Fransa’daki grev, maaş artışı talebiyle başlayan eylemlerin kamu hizmetleri ve ulaşım başta olmak üzere farklı sektörlere yayılmasıyla ülke genelinde geniş kapsamlı bir iş bırakma hareketine dönüştü. Memurların yanı sıra itfaiyeciler, eğitim, sağlık, havacılık ve toplu taşıma çalışanlarının eyleme katılması nedeniyle gün boyunca gösterilerin ve ulaşım aksamalarının devam etmesi bekleniyor.