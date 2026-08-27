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Fransa’da bir araç kalabalığın arasına daldı: En az 1 ölü

Fransa'nın Caen şehrinde bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu en az 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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Fransa’da bir araç kalabalığın arasına daldı: En az 1 ölü
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Fransa’nın Normandiya bölgesinde bulunan Caen şehrinde korku dolu anlar yaşandı. Yerel basında yer alan haberlere göre; bir araç saat 22.00 sıralarında henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle kalabalığın arasına daldı.

Caen tren istasyonu yakınlarında yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve ilk yardım ekibi sevk edilirken, yerel yetkililer ilk belirlemelere göre en az 1 kişinin öldüğünü, 6’sı hafif 10 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

1 şüphelinin gözaltına alındığı ve detaylı soruşturma başlatıldığı bildirildi. Olayın bölgedeki bir eğlence mekanında çıkan kavganın ardından yaşandığı iddia edilse de, bu iddia henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.

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