Fransa'da bir evde beş bebeğe ait kalıntılar bulundu, soruşturma başlatıldı

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Savcılıktan yapılan açıklamaya göre süreç, 32 yaşındaki kadının pazar günü evde sağlıklı bir bebek dünyaya getirmesi ve ardından hastaneye kaldırılmasıyla başladı.

Kadınla birlikte yaşayan 32 yaşındaki partnerinin, eşinin hamileliğini yine çok geç fark etmesi üzerine evde arama yaptığı ve insan kalıntılarına benzeyen parçalar bulduğu belirtildi.

Erkeğin durumu hastaneye bildirmesi üzerine savcılık harekete geçti.

Adli tıp uzmanının ilk incelemelerine göre kalıntıların beş yeni doğmuş bebeğe ait olduğu tahmin edilirken, kesin tespit için otopsi yapılacağı bildirildi.

TRT Haber'in Le Monde'den aktardığına göre, çiftin sekiz ve dokuz yaşlarında iki çocuklarının daha bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, polisin henüz anne ile görüşmediği aktarıldı.