Fransa’da bir hastanın vücudundan 1. Dünya Savaşı’ndan kalma mühimmat çıkarıldı

Fransa’nın Toulouse kentindeki Rangueil Hastanesi’nde 1 Şubat 2026 gecesi sıra dışı bir olay yaşandı. Bir erkek hasta, şiddetli ağrı şikayetiyle acil servise başvurdu.

Yapılan muayenede, hastanın rektumunda askeri mühimmat bulunduğu tespit edildi.

Hastanede geniş güvenlik önlemleri alındı

Durumun netleşmesi üzerine hastanede geniş çaplı güvenlik önlemleri uygulandı. Olay yerine polis, itfaiye ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Ameliyathane çevresinde olası bir risk ihtimaline karşı yangın ve patlama güvenliği sağlandı.

Mühimmat ameliyatla çıkarıldı

Hasta, kontrollü şekilde ameliyata alındı.

Operasyonun ardından çıkarılan cismin, Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma Alman yapımı 37 milimetrelik bir top mermisi olduğu belirlendi.

Yaklaşık 16 santimetre uzunluğundaki mühimmatın ateşlenmemiş olduğu ve patlayıcı özelliğini koruyor olabileceği bildirildi.

Adli süreç gündemde

Mühimmat, bomba imha ekipleri tarafından teslim alınarak güvenli şekilde etkisiz hale getirildi.

Yetkililer, hastanın bu mühimmatla nasıl temas ettiğine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Olayla bağlantılı olarak adli sürecin başlatılabileceği ifade edildi.