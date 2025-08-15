Fransa'da bir mescide kundaklama girişimi

  1. Ekonomim
Fransa'nın Cote-d'Or vilayetine bağlı Chatillon-sur-Seine kasabasındaki bir mescide gece kundaklama girişiminde bulunuldu.

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, gece bazı kişilerin Chatillon-sur-Seine kasabasındaki bir mescide kundaklama girişiminde bulunduğunu belirtti.

Retailleau, "Düşüncelerim, bu büyük korkaklık örneği olan Müslüman karşıtı (İslamofobi) eylemden etkilenen cemaatle birlikte." ifadesini kullandı.

Kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, Cote-d'Or Valiliği, mescidin giriş kapısına yakılmış broşürlerin sıkıştırıldığını bildirdi.

Olay yerinden geçen vatandaşlar, hızla müdahale ederek yangını söndürdü.

Mescit sorumlusu, kundaklama girişimiyle ilgili şikayetçi olurken, olayın faillerine dair henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

