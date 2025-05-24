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Fransa'da büyük çaplı elektrik kesintisi! Cannes da etkilendi

Fransa'nın güneyindeki Alpes-Maritimes vilayetindeki farklı kentlerde elektrik kesintilerinin yaşandığı bildirildi. lektrik kesintisinden Cannes Film Festivali de etkilendi.

Haber Merkezi
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Fransa'da büyük çaplı elektrik kesintisi! Cannes da etkilendi
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Alpes-Maritimes Valiliği'nin X hesabından yapılan açıklamada, Alpes-Maritimes vilayetinin batısında ciddi bir elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, Fransız elektrik iletim şebekesi (RTE) servislerinin durumu düzeltmek için çalıştığı belirtilirken, vatandaşlara günlük seyahatlerinde dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Akdeniz'de RTE hesabından X'te yapılan açıklamada, elektrik kesintisinden Cannes ve çevresindeki kentlerin etkilendiğini ve 160 bin haneye elektrik verilemediği aktarıldı.

Açıklamada, RTE ve ülkenin elektrik hatları altyapı ve bakımından sorumlu kuruluş Enedis'in ekiplerinin elektriğin en kısa sürede geri gelmesi için çalışmalar yürüttüğü belirtilirken, yaşanan olumsuzluktan ötürü özür dilendi.

Fransız basınındaki haberlere göre, RTE, bu sabah yüksek gerilim hattına ait bir direğin devrilmesinin bu elektrik kesintisine neden olduğunu belirtti.

RTE, gece Cannes çevresinde bir elektrik trafosunda çıkan yangının, elektrik şebekesinin güçsüzleşmesine neden olduğunu kaydetti.

Cannes Film Festivali de etkilendi

78. Cannes Film Festivali'ni de etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle "Sirat" filminin gösterimi yarıda kesildi.

Elektrik kesintisinden etkilenen kentlerde yerel saatle 10.00'dan bu yana trafik lambaları çalışmazken, bu durum ulaşımı zorlaştırıyor.

Festivalin bu akşamki kapanış töreninin, jeneratör sayesinde sorun olmadan yapılacağı belirtildi.

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