Fransa'da çocuklar, kreşlerde kötü muameleye maruz kalıyor

Sosyal İşler Genel Müfettişliği (IGAS), ülkede çocuk hizmetlerine ilişkin hazırladığı son raporu yayımladı.

Rapora göre hükümet, Haziran 2022'de Lyon'da bir kreşte bakıcının 11 aylık bebeğe kostik içirerek ölümüne yol açması üzerine kreşlerdeki durumu araştırmak için IGAS'ı görevlendirdi.

Müfettişlik yetkilileri, ülkedeki kamusal ve özel 36 kreşte, 5 bin 275 müdür ve 12 bin 545 çalışanı ile 27 bin 671 ebeveynle görüşme gerçekleştirdi.

İlgisizlik ve hakaretlerin yanı sıra fiziksel şiddet de var

Görüşülen tanıkların birçoğu, çocukların tuvalette unutulması, yeterli yatak olmadığı için uykudan mahrum bırakılması durumlarının yanı sıra bazı çocukların da sahipsiz bırakılmaları nedeniyle yorulup uyuyana kadar gözyaşlarına boğulduklarını aktardı.

Bazı tanıklar kreşlerde çocuklara su verilmediğini, bezlerinin zamanında değiştirilmediğini belirtirken, burada kalan birçok çocuğun hakaret, aşağılanma ve fiziksel şiddete de maruz kaldığı ortaya çıktı.

Hükümet harekete geçecek

Dayanışma Bakanı Jean-Christophe Combe, raporun bulgu ve tavsiyelerinin dikkate alınacağını, bu konuda bir an önce harekete geçileceğini kaydetti.

IGAS raporunda, erken çocukluk dönemiyle ilgili işlerin rağbet görmemesinin kreşlerdeki bakımla ilgili sorunları ağırlaştırıcı bir faktör olduğu vurgulandı.