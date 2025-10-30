Fransa’da değerli maden laboratuvarında soygun

  1. Ekonomim
Fransa’da altın ve değerli metallerin işlendiği bir laboratuvarı soyan silahlı 5 kişi, polis kovalamacası sonucu yakalandı

Ulusal basının Lyon Valiliği açıklamasına dayandırdığı haberlerde, Lyon’un 7. bölgesindeki Gerland mahallesinde bulunan başta altın olmak üzere değerli metallerin test edildiği Pourquery Laboratuvarı yerel saatle 14.00 civarında silahlı 5 kişi tarafından soyuldu.

Hırsızlar, uzun namlulu silahlar ve “patlayıcı maddeler" kullandıkları soygunun ardından araba ile olay yerinden uzaklaştı.

Polis kovalamacasının ardından hırsızlar yakalandı ve çalınan metaller ele geçirildi.

Soygun sırasında Pourquery Laboratuvarı’nda 28 kişinin bulunduğu ve bu kişilerden 5’inin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

Fransa, son dönemlerde art arda yaşanan müze soygunlarıyla gündeme gelmiş, 19 Ekim’de Paris’teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nden maddi değeri 88 milyon avro olarak değerlendirilen tarihi eser niteliğindeki 8 mücevher çalınmıştı.

 

