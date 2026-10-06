Fransa’da eğitim krizi sokaklara taştı: Öğrenciler, veliler ve sendikalar meydanlarda

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Fransa’da lise ve üniversite öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı protestolar büyüyerek ülke geneline yayıldı. Gösterilere öğrencilerin yanı sıra veliler, eğitim çalışanları ve sendikalar da katılırken, bazı kentlerde eylemler polis müdahalesiyle karşı karşıya geldi.

Protestolar 30’dan fazla kente yayıldı

Gösterilerin ilk olarak Paris çevresindeki liselerde başlamasının ardından hareket, öğrenci sendikalarının çağrılarıyla farklı kentlere taşındı. Yerel basına göre protestolar 30’dan fazla kent ve kasabaya yayıldı. Marsilya, Nice, Nantes, Lyon ve Paris’in de aralarında bulunduğu kentlerde daha geniş katılımlı gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.

Öğrencilerin talepleri büyüyor

Protestocuların temel gündeminde eğitim sistemindeki kaynak yetersizliği bulunuyor. Öğrenciler, sınıfların aşırı kalabalık olmasından, öğretmen ve diğer eğitim personelindeki eksikliklerden ve okul binalarının bakım sorunlarından şikayet ediyor. Lise öğrencilerinin sendikası Union Syndicale Lyceenne ise yükseköğretimde daha fazla kontenjan açılması, okulların acil onarımı için kaynak ayrılması ve yeni öğretmenlerin istihdam edilmesi taleplerini gündeme getiriyor.

Veliler ve sendikalar da katıldı

Eylemlerin büyümesiyle birlikte öğrenci hareketine farklı kesimlerden destek gelmeye başladı. Üniversite öğrencileri, veliler ve büyük sendikaların da gösterilere katılması, protestoların yalnızca lise öğrencilerinin talepleriyle sınırlı kalmadığını ortaya koydu.

Lyon’da barikatlar ateşe verildi

Protestoların bazı kentlerdeki seyri ise gerilimin yükseldiğini gösterdi. Lyon’da göstericiler ile polis arasında çatışma yaşanırken bir sokak barikatı ateşe verildi. Polis ekiplerine havai fişeklerin atıldığı bildirildi. Rennes’de çevik kuvvet ekipleri göstericileri dağıtmak için tazyikli su kullanırken, Strasbourg’da da polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı. Lille’de ise bazı çöp konteynerleri ateşe verildi.

Gözaltı ve yaralanmalar arttı

Gösteriler sırasında yaşanan çatışmaların bilançosu da ağırlaştı. Son bir haftada 215 öğrenci yaralandı ve 5 binden fazla kişi gözaltına alındı. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez ise gösterilerle bağlantılı şiddet olaylarında 6 binden fazla kişinin gözaltına alındığını ve 700’den fazla polis memurunun yaralandığını açıkladı.

15 yaşındaki öğrencinin eli koptu

Protestolar sırasında yaşanan en ciddi olaylardan biri ülkenin kuzeyindeki Lens kentinde meydana geldi. 15 yaşındaki bir öğrencinin, polis ile öğrenciler arasındaki çatışmalar sırasında kullanılan GMD tipi bir el bombası nedeniyle elini kaybettiği bildirildi.

Olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin farklı anlatımlar bulunuyor. Yerel yetkililer, öğrencinin bombayı yerden aldığı sırada patlamış olabileceğini belirtirken, öğrenciler ise bombanın polis tarafından doğrudan kendilerine atıldığını savundu. Olayla ilgili soruşturmayı Fransa Ulusal Polis Genel Müfettişliği (IGPN) yürütüyor.

Hükümet talepleri görüşmeye hazırlanıyor

Başbakan Sebastien Lecornu, protestoların ardından hükümet üyelerine öğrencilerin taleplerini değerlendirme talimatı verdi. Gündemde öğretmenlerin devamsızlığı halinde yerlerine yeni öğretmenlerin atanması, uzun okul günlerinin yeniden ele alınması ve öğle aralarının uzatılması gibi başlıklar bulunuyor. Reuters'a göre Lecornu, hükümetin ilk önerilerini ekim ayının sonuna kadar hazırlamasını istedi.

Protestolar hükümet üzerindeki baskıyı artırıyor

Eğitim alanındaki taleplerle başlayan gösteriler, Fransa hükümeti açısından siyasi baskının da artmasına neden oluyor. Protestoların, hükümetin kamu harcamalarını azaltmaya çalıştığı bir dönemde büyümesi, öğrencilerin taleplerinin ne ölçüde karşılanabileceği konusunda soru işaretleri oluşturuyor.

Ülkede cumhurbaşkanlığı seçimlerine yaklaşık altı ay kala devam eden eylemlerin hükümet üzerindeki baskıyı daha da artırması bekleniyor.