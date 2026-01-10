Fransa’da erken genel seçim ihtimali gündemde

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, hükümetin düşmesi ihtimaline karşı İçişleri Bakanı Laurent Nunez’e erken genel seçim hazırlığı yapması talimatını verdi. Bu adım, 15-22 Mart tarihlerinde düzenlenecek belediye seçimleriyle aynı dönemde olası bir genel seçimin planlanmasına işaret ediyor.

Gensoru önergeleri ve olası sonuçlar

Muhalefetin sunduğu gensoru önergelerinin kabul edilmesi halinde Ulusal Meclis’in feshedileceği ve hükümetin düşeceği belirtiliyor. Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) ve Ulusal Birlik (RN) partileri, Lecornu hükümetine karşı gensoru önergeleri sunmuş durumda. Önergelerin gelecek hafta Meclis Genel Kurulu’nda oylamaya sunulması bekleniyor.

LFI Grup Başkanvekili Mathilde Panot, dün yaptığı açıklamada Fransa’nın uluslararası arenada küçük düşürüldüğünü belirterek, Başbakan Lecornu ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un görevlerinden ayrılması gerektiğini savundu.

Fransa, son yıllarda hükümet istikrarı açısından zorluklar yaşadı. Eski Başbakan Michel Barnier’nin hükümeti 4 Aralık 2024’te, eski Başbakan François Bayrou’nun hükümeti ise 8 Eylül 2025’te düşmüştü.