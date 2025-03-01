Fransa'da Garance Kasırgası: Can kaybı 4'e yükseldi
Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki kolonisi La Reunion Adası'nda Garance Kasırgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 4'e yükseldiği açıklandı.
AA
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La Reunion Valiliği'nin X hesabından yapılan açıklamaya göre, Garance Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Adada elektrik, su ve internet verilmiyor
Adada 160 bin haneye elektrik, 310 bin haneye su ve 139 bin haneye de internet hizmeti verilemiyor.
Kasırga nedeniyle 953 kişi barınma merkezlerine yerleştirildi.
Valilik, ada halkından dikkatli olmalarını ve seyahatleri sınırlandırmalarını istedi.
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