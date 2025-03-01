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Fransa'da Garance Kasırgası: Can kaybı 4'e yükseldi

Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki kolonisi La Reunion Adası'nda Garance Kasırgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 4'e yükseldiği açıklandı.

Haber Merkezi
AA
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Fransa'da Garance Kasırgası: Can kaybı 4'e yükseldi
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La Reunion Valiliği'nin X hesabından yapılan açıklamaya göre, Garance Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Adada elektrik, su ve internet verilmiyor

Adada 160 bin haneye elektrik, 310 bin haneye su ve 139 bin haneye de internet hizmeti verilemiyor.

Kasırga nedeniyle 953 kişi barınma merkezlerine yerleştirildi.

Valilik, ada halkından dikkatli olmalarını ve seyahatleri sınırlandırmalarını istedi.

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