  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Fransa'da genel grev | Ulaşım aksadı, polis müdahalesi başladı
Takip Et

Fransa'da genel grev | Ulaşım aksadı, polis müdahalesi başladı

Fransa'da iktidarın bütçe politikalarına tepki gösterenler, kemer sıkma politikaları karşıtı eylemler başlattı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fransa'da genel grev | Ulaşım aksadı, polis müdahalesi başladı
Takip Et

Fransa'da en büyük işçi sendikalarının çağrısıyla ülke genelinde eğitim, sağlık ve toplu taşıma gibi çok sayıda sektör iktidarın kemer sıkma politikalarına karşı greve gitti.

Başkent Paris ve çevresinde toplu taşımadaki grev nedeniyle metro ve otobüs çok sayıda sefer iptal edilirken banliyö tren seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

Paris'te polis, toplu taşıma terminalinden otobüslerin çıkmasını engelleme girişiminde bulunan kişilere cop ve biber gazıyla müdahale ederek eylemcileri bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Marsilya'da 22 kişi gözaltına alındı

Ülkenin en büyük ikinci kenti olan güneydeki Marsilya'da polis, 22 eylemciyi gözaltına aldı.

Lyon'da göstericiler çevre yolunda trafiği durdurmaya çalışırken farklı kentlerde lise öğrencileri okulların girişlerini kapattı.

Güvenlik güçleri, Paris'in 20. bölgesindeki Helene Boucher Lisesinin girişini kapatmak isteyen öğrencilere karşı biber gazı kullanarak onları bölgeden uzaklaştırdı.

Var Valiliği, güneydeki Toulon kentinde A57 ve A50 otoyolları üzerinde trafiği yavaşlatma eylemleri yapıldığını ve bu durumdan onlarca aracın etkilendiğini duyurdu.

Chambery kentinde ise eylemciler trafiği yavaşlatmak için bir kavşağın etrafında bisikletleriyle tur attı.

Öğleden sonra farklı kentlerde iktidarın bütçe politikalarına tepki gösteren yüzbinlerce kişinin katılımıyla protestoların düzenlenmesi beklenirken Paris ve Lyon kentlerinde esnaf olası taşkınlıklara karşı korumak için dükkanlarının cephesini kapladı.

Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede 2026 bütçe görüşmeleri, François Bayrou hükümeti ile muhalefet arasında anlaşmazlığa yol açmıştı.

Bayrou hükümeti 8 Eylül'de yapılan güven oylamasında düşmüştü. Ülkede borç krizine eşlik eden siyasi kriz derinleşirken bütçe politikalarına ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösteren Fransızlar, 10 Eylül'de sokağa inmişti.

Trump, Antifa adlı sol grubunu terör örgütü ilan ettiTrump, Antifa adlı sol grubunu terör örgütü ilan ettiDünya
Bakanlık, 50 kuruşun basımının durdurulacağı iddialarını yalanladıBakanlık, 50 kuruşun basımının durdurulacağı iddialarını yalanladıEkonomi
Hükümet harekete geçti: Çalışan annelere destek geliyor! İşte aranan şartlar...Hükümet harekete geçti: Çalışan annelere destek geliyor! İşte aranan şartlar...Gündem
Benzin ve motorine indirim var mı? İşte 18 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzin ve motorine indirim var mı? İşte 18 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Dünya
ChatGPT'de yeni dönem: Kimlik ve yaş doğrulaması geliyor
ChatGPT'de yeni dönem: Kimlik ve yaş doğrulaması geliyor
İsrail Maliye Bakanı Smotrich: Savaş için çok para harcadık, Gazze’deki emlak ganimetini ABD ile paylaşacağız
İsrailli Bakan: Savaş için çok para harcadık, Gazze’deki emlak ganimetini ABD ile paylaşacağız
Fed’in faiz kararı açıklanırken Trump'ın dev Bitcoin heykeli dikildi!
Fed’in faiz kararı açıklanırken Trump'ın dev Bitcoin heykeli dikildi!
Macron çifti, First Lady'nin gerçekten kadın olduğuna dair kanıt sunacak
Macron çifti, First Lady'nin gerçekten kadın olduğuna dair kanıt sunacak
İngiltere Kralı 3. Charles: İngiltere-ABD ilişkileri iki ülkeyi güvenli ve güçlü yaptı
İngiltere Kralı 3. Charles: İngiltere-ABD ilişkileri iki ülkeyi güvenli ve güçlü yaptı
Dünya Meteoroloji Örgütü: Dünyanın su kaynakları giderek artan bir baskı altında
Dünya Meteoroloji Örgütü: Dünyanın su kaynakları giderek artan bir baskı altında