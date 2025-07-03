  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Fransa'da grev nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi
Takip Et

Fransa'da grev nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi

Fransa'da işçi grevi nedeniyle Paris ve çeşitli şehirlerde bazı uçuşlar iptal edildi. Trafik kontrol hizmetleri personelinin, çalışma koşulları ve personel eksikliği gibi sorunlara dikkati çekmek amacıyla grev düzenlediği belirtildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fransa'da grev nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi
Takip Et

Fransa'da, başkent Paris başta olmak üzere çeşitli şehirlerde, havalimanı işçilerinin greve gitmesi nedeniyle 3 ve 4 Temmuz'da bazı uçuşlar iptal edildi.

Fransa Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC), havalimanı işçilerinin grevi nedeniyle hava yolu şirketlerinden 3 ve 4 Temmuz'da bazı uçuşlarını iptal etmelerini istedi.

Uçuşların yarısı iptal edildi

DGAC'nin talebi doğrultusunda, 3 Temmuz'da Paris bölgesindeki Paris Charles de Gaulle, Orly ve Beauvais havalimanlarında uçuşların yüzde 25'i, Lyon, Marsilya, Montpellier, Ajaccio ve Figari havalimanlarında uçuşların yüzde 30'u, Nice, Bastia ve Calvi havalimanlarında ise yüzde 50'si iptal edildi.

4 Temmuz'da ise Paris Charles de Gaulle, Orly ve Beauvais havalimanlarında seferlerin yüzde 40'ında iptaller yaşanacak.

Trafik kontrol hizmetleri personeli, çalışma koşulları ve personel eksikliği gibi sorunlara dikkati çekmek amacıyla grev düzenliyor.

İzmir'de neden bu kadar çok yangın çıkıyor?İzmir'de neden bu kadar çok yangın çıkıyor?Gündem
Dünya
Avrupa Parlamentosu'nda tartışmalar büyüyor: Sınır kontrolleri Schengen vizesinin sonunu getirir mi?
Schengen vizesinin sonunu mu geliyor?
ABD Temsilciler Meclisi'nde vergi maratonu: Trump'ın indirim planı oylanacak
ABD Temsilciler Meclisi'nde vergi maratonu: Trump'ın indirim planı oylanacak
İran'da hava sahası kısmen kapatıldı
İran'da hava sahası kısmen kapatıldı
Netanyahu'nun oğlu Avner korktuğu için adını değiştirmiş
Netanyahu'nun oğlu Avner korktuğu için adını değiştirmiş
ABD'de et yiyen kurtçuk paniği: Mücadele için milyarlarca sinek kullanılacak
ABD'de et yiyen kurtçuk paniği: Mücadele için milyarlarca sinek kullanılacak
Rusya'dan Azerbaycan’daki vatandaşlarına uyarı
Rusya'dan Azerbaycan’daki vatandaşlarına uyarı