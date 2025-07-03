Fransa'da grev nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi

Fransa'da, başkent Paris başta olmak üzere çeşitli şehirlerde, havalimanı işçilerinin greve gitmesi nedeniyle 3 ve 4 Temmuz'da bazı uçuşlar iptal edildi.

Fransa Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC), havalimanı işçilerinin grevi nedeniyle hava yolu şirketlerinden 3 ve 4 Temmuz'da bazı uçuşlarını iptal etmelerini istedi.

Uçuşların yarısı iptal edildi

DGAC'nin talebi doğrultusunda, 3 Temmuz'da Paris bölgesindeki Paris Charles de Gaulle, Orly ve Beauvais havalimanlarında uçuşların yüzde 25'i, Lyon, Marsilya, Montpellier, Ajaccio ve Figari havalimanlarında uçuşların yüzde 30'u, Nice, Bastia ve Calvi havalimanlarında ise yüzde 50'si iptal edildi.

4 Temmuz'da ise Paris Charles de Gaulle, Orly ve Beauvais havalimanlarında seferlerin yüzde 40'ında iptaller yaşanacak.

Trafik kontrol hizmetleri personeli, çalışma koşulları ve personel eksikliği gibi sorunlara dikkati çekmek amacıyla grev düzenliyor.