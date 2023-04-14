Fransa'da halk emeklilik reformunu tepki gösterdi
Fransa'da emeklilik reformunun ana hatlarının Anayasa Konseyi tarafından onaylanmasının ardından halk sokağa inerek karara tepki gösterdi.
Fransa'da emeklilik reformunun onaylanmasının ardından ülkenin çeşitli kentlerinde eş zamanlı gösteriler düzenleniyor.
Anayasa Konseyinin tartışmalı emeklilik reformunu ana hatlarıyla onayladığını açıklamasıyla Paris, Lyon, Rennes ve Nantes gibi farklı kentlerde Fransızlar sokağa indi.
Paris'te belediye binasının önüne toplanan göstericiler, Konseyin kararının açıklamasının ardından sokaklarda yürümeye başladı.
Başkentin sembolik Cumhuriyet Meydanı'ndan geçen göstericiler, çöp bidonlarını yollara devirdi ve ateşe verdi. Otobüs duraklarının camlarının kıran göstericiler, "Paris ayağa kalk" şeklinde slogan attı.
Polis, protestoculara biber gazı ve copla müdahale etti.
Yerel basın, Nantes kentinde, polis ve göstericiler arasında tansiyonun yükseldiğini aktarırken, göstericilerin, Nantes valiliğinin binasına cam şişeler fırlattığını belirtti.