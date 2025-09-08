Fransa'da hükümet düştü

Fransa'da Başbakan François Bayrou hükümeti, 1958'den bu yana güven oylamasıyla düşen ilk hükümet oldu.

Güven oylaması sonucuda Fransa'da hükûmet düşerken Bayrou'nun yarın sabah istifasını sunması bekleniyor.

Fransız parlamentosunda bu akşam yapılan güven oylamasında Başbakan Bayrou 194'e karşı 364 oyla güven oyu alamadı.

Bugün yapılan güven oylamasında Bayrou hükûmetinin sağ çıkamayacağı beklentiler arasındaydı. Macron'un görev süresindeki 6'ncı başbakan olan Bayrou göreve geleli yalnızca 9 ay olmuştu.

Görev süresi 2027'de bitecek olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, son bir yıl içinde üçüncü kez başbakan atama gibi karmaşık bir görevle karşı karşıya. Ülkede son 3 yıldaki dördüncü Başbakan olan Bayrou, önceki Başbakan Michel Barnier'in göreve başladıktan sadece üç ay sonra güvenoyu kaybederek istifası üzerine göreve gelmişti.