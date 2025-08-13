Fransa'da İsrailli uçuş ekibi ile telsiz konuşmasında "Özgür Filistin" diyen görevli işten uzaklaştırıldı

  1. Ekonomim
Fransa'nın başkenti Paris'te bir havalimanı görevlisi, İsrail hava yolu şirketine ait uçağının mürettebatıyla yaptığı telsiz görüşmesinde "Özgür Filistin" diye bağırdığı için görevinden uzaklaştırıldı.

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, İsrail hava yolu şirketi El Al ekibinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmanın nihayete erdiğini duyurdu.

Bakan Tabarot, 11 Ağustos sabahı gerçekleşen olayla ilgili yürütülen adli soruşturma neticesinde, EL Al uçağı mürettebatıyla yaptığı telsiz görüşmesinde "Özgür Filistin" diye bağırdığı tespit edilen Paris Charles de Gaulle Havalimanı görevlisinin işten uzaklaştırıldığını belirtti.

Görevlinin "hava trafiğinin güvenliği ve düzeniyle sınırlı olması gereken telsiz iletişim kurallarına" aykırı hareket ettiğini ve olayla ilgili disiplin soruşturması başlatıldığını açıklayan Tabarot, "(Görevli) yeni bir emre kadar işten uzaklaştırıldı" dedi.

