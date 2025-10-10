Fransa'da istifa eden Lecornu yeniden başbakan olarak atandı

Fransa'da azınlık hükümeti başbakanı Sebastien Lecornu, kabineyi açıkladıktan saatler sonra istifa etmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lecornu'yu tekrar başbakan olarak atadı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Macron, Lecornu'yu tekrar başbakan olarak atadı ve onu hükümeti kurmak için görevlendirdi.

Macron, ülkedeki hükümet krizini görüşmek üzere gün içinde Meclis'teki siyasi partilerin temsilcileriyle Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

Söz konusu görüşmeye, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ile aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partileri davet edilmedi.

Bu sürece nasıl gelindi?

Lecornu, iki yıldan kısa bir süre içinde Fransa'nın beşinci başbakanı oldu. Ülke, Macron'un 2024 yılında yaptığı erken seçimlerin sonuçsuz kalması ve hiçbir partinin parlamentoda mutlak çoğunluğu elde edememesi nedeniyle siyasi bir çıkmaza girmişti.

Sebastien Lecornu, göreve büyük bir protesto dalgasıyla başlamıştı.

Lecornu'dan önceki Başbakan François Bayrou'nun 2026 bütçe taslağı, iki ulusal tatilin kaldırılması, emekli maaşlarının dondurulması ve sağlık harcamalarından 5 milyar avro kesinti yapılmasını içermesi nedeniyle büyük öfkeye neden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı halkın öfkesinin bir göstergesi olarak 10 Eylül'de ulaşım, eğitim ve diğer hizmetlerin aksadığı eylemler düzenlendi.

France24 haber sitesi, “Her Şeyi Engelleyelim” adlı sol kolektifin önderlik ettiği kitlesel protestoları, son üç yıldır savunma bakanı olarak görev yapan Macron'un yakın müttefiki 39 yaşındaki Lecornu için bir "ateş çemberinden geçme töreni" olarak nitelendirmişti.