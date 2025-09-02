Fransa'da kamu çalışanlarına milli mesajlaşma uygulaması Tchap'ı kullanma zorunluluğu getirildi

Fransa'da kamu kurumlarında çalışanlara, güvenlik endişeleri nedeniyle yerli mesajlaşma uygulaması kullanma zorunluluğu getirildi. WhatsApp ve Telegram gibi platformların yeterli güvenlik koruması sağlamadığı vurgulandı.

Le Figaro’nun haberine göre hükümetin yayınladığı genelgeye göre Bakanlıklar Arası Dijital Direktörlük (Dinum) tarafından geliştirilen Tchap uygulaması kamu personeli arasında güvenli iletişimin sağlanmasına hizmet edecek.

WhatsApp ve Telegram gibi uygulamaların ana güvenlik garantilerini sağlamadığı belirtilen genelgede, bakanlar dahil tüm kamu personeline Tchap kullanma zorunluluğu getirildi.

Genelgede kamu personelinin 1 Eylül’e kadar Tchap uygulamasını indirmeleri istendi.