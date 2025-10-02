Fransa’da kemer sıkma protestoları: Birçok sektör çalışanı grevde!

  1. Ekonomim
Fransız işçiler, ulaşımdan eğitime birçok alanda hükümetin kemer sıkma ve bütçe kararlarını protesto ederek greve gitti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin en büyük sendikalarından Genel İş Sendikası (CGT) dahil çok sayıda sendika, hükümetin bütçe ve kemer sıkma politikalarına karşı grev çağrısı yaptı.

"Ülke genelinde yaklaşık 240 noktada eylem ve yürüyüş planlandı"

Sendikaların çağrısı ile ulaştırma ve kamu sektörü çalışanı binlerce kişi grev kararı alırken, CGT gün içinde ülke genelinde yaklaşık 240 noktada eylem ve yürüyüş planlandığını duyurdu.

Fransa'da iktidarın bütçe politikalarına 10 Eylül'de yüz binlerce kişinin katıldığı "Her şeyi durduralım" eylemleri yapılmış, 18 Eylül'de de yine işçi sendikalarının çağrısı ile kemer sıkma politikalarına karşı ulaşım, sağlık ve eğitim sektörlerinde çalışanlar greve gitmişti.

Ne olmuştu?

Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede 2026 bütçe görüşmeleri, François Bayrou hükümeti ile muhalefet arasında anlaşmazlığa yol açmıştı. Bayrou hükümeti 8 Eylül'de yapılan güven oylamasında düşmüştü. Ülkede borç krizine eşlik eden siyasi kriz derinleşirken, bütçe politikalarına ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösteren Fransızlar eylemlerini artırmıştı.

