Fransa’da koşu yapan kadına kurtlar saldırdı

Paris’in yaklaşık 40 kilometre batısındaki Thoiry kentinde sabah saatlerinde koşu yapmak için araçlar için ayrılan safari bölgesine giren 36 yaşındaki kadın, kurtların saldırısına uğradı. Çığlıkları duyan çevredekiler kadının yardımına koşarken, saldırıda ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.



Fransız basınında yer alan haberlerde, kadının 3 kurt tarafından uğradığı saldırıda boynundan, sırtından ve bir bacağından ciddi şekilde yaralandığı aktarıldı. Kadının sadece araçların girebildiği safari bölgesine neden girdiği bilinmezken, adı açıklanmayan bir polis, "Şu aşamada misafirin bir hata mı yaptığını yoksa tabelalarda bir sorun mu olduğunu bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.



Fransa'nın en popüler vahşi yaşam parklarından biri olarak bilinen Thoiry'de yaklaşık 800 hayvanın serbestçe dolaşmasına izin veriliyor. Ziyaretçiler, safari bölgesine araçlarla girerek hayvanları izleyebiliyor. Parkta kurt ve ayıların bulunduğu bölgeler elektrikli çitler ve hendekler ile korunuyor.