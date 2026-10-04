Fransa'da lise eylemlerinde hasar gören yaklaşık 500 okulda yarın eğitime ara verilecek

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Fransa'da günlerdir devam eden lise eylemleri yer yer şiddet olaylarına sahne olurken hasar gören yaklaşık 500 okulda yarın eğitime ara verileceği bildirildi.

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, France 2 ve France Inter kanallarında katıldığı programda, eğitim koşullarının iyileştirilmesi ve personel sayısının artırılması talebiyle liselilerin günlerdir sürdürdüğü eylemleri değerlendirdi.

Şiddet olaylarının da yaşandığı eylemlerde 24’ten fazla okulun ateşe verildiğini bildiren Geffray, hasar gören yaklaşık 500 okulda yarın eğitime kısmen ya da tamamen ara verileceğini açıkladı.

Geffray, lise eylemlerinde 78 eğitim görevlisinin yaralandığına dikkati çekerek, öğrenciler ve öğretmenler için gerekli güvenlik koşulları sağlanana kadar bazı okulların kapalı kalacağını dile getirdi.

Fransa’nın başkenti Paris ve çevresindeki eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 17 Eylül’de başlatılan eylemler, farklı şehirlere ve okullara yayılmıştı.

Eylemlerde eğitim görevlilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi yaralanmıştı.

Ayrıca 800 civarında okulu etkileyen eylemlerde 5 binden fazla kişi hakkında yasal işlem yapılmıştı.