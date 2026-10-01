Fransa'da lise protestoları büyüyor: 440 kişi gözaltına alındı

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Fransa'da dersliklerin kalabalık olması ve öğretmen yetersizliği nedeniyle başlayan lise protestoları büyüyerek farklı kentlere yayıldı. Geçen hafta Paris'in de içinde bulunduğu Île-de-France bölgesinde başlayan eylemler, Dijon, Lyon, Strasbourg, Lille ve Marsilya'ya sıçradı. Gösteriler sırasında öğrenciler bazı okulların girişlerini kapatarak eğitim faaliyetlerini engelledi.

Yüzlerce kişi gözaltına alındı

Yetkililerin açıklamalarına göre protestolar kapsamında çoğunluğu reşit olmayan 440 kişi gözaltına alındı. Olaylarda 76 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Fransa Milli Eğitim Bakanı Édouard Geffray, öğrencilerin bazı taleplerinin haklı olduğunu belirtirken protestolar sırasında yaşanan şiddet olaylarından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Okul çevrelerinde yangınlar çıktı

Protestolar sırasında bazı kentlerde olaylar büyüdü. Lille'de yanan bir çöp konteynerini bildirmek isteyen bir öğretmenin saldırıya uğradığı bildirildi. Strasbourg'da okul çevresindeki çöp konteynerlerinin ateşe verilmesinin ardından itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Dijon'da ise polis ekiplerinin öğrencileri dağıtmak için gözyaşartıcı gaz kullandığı aktarıldı. Nancy ve Gironde bölgesinde de yeni gözaltılar gerçekleştirildi.

Öğrenciler ile polis karşı karşıya geldi

Birçok kentten gelen bilgilere göre göstericiler polise çeşitli nesneler fırlatırken güvenlik güçleri gözyaşartıcı gaz ve bazı durumlarda cop kullandı.

Tours'ta bir okul yakınında bir öğrencinin gözünden ciddi şekilde yaralandığı bildirildi. Öğrencinin polis tarafından kullanılan plastik mermiyle yaralandığı iddia edilirken, polis tarafından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Yaklaşık 400 lise ablukaya alındı

Ortaöğretim öğrencileri sendikası USL, ülkede 15-18 yaş grubuna eğitim veren yaklaşık 3 bin 700 liseden 400'ünün ablukaya alındığını açıkladı.

USL Başkanı Ryad Rani, hükümeti baskı uygulamakla, polisi ise aşırı güç kullanmakla suçladı. Saint-Denis'deki Paul-Éluard Lisesi'nde devam eden abluka sırasında okul kapısının bir bölümünün yıkıldığı belirtildi.

Eğitim sistemine yönelik tepki büyüyor

Protestolara katılan öğrenciler, eylemlerinin temelinde eğitim koşullarına yönelik tepkilerinin bulunduğunu belirtiyor. 16 yaşındaki bir öğrenci, sınıflarda 34 kişinin bulunduğunu ve mevcut koşulların sürdürülebilir olmadığını ifade etti. Öğrenciler ayrıca gösteriler sırasında polisin müdahalesine tepki gösteriyor.

Hükümet ile sol parti arasında suçlama

Milli Eğitim Bakanı Geffray, radikal sol parti La France Insoumise'i (LFI) protestoları kışkırtmakla suçladı.

LFI'lı Seine-Saint-Denis Belediye Başkanı Bally Bagayoko'nun öğrencilerle birlikte görüntülenmesi de tartışma konusu oldu. Île-de-France bölgesi Başkanı Valérie Pécresse, ortaya çıkan hasarın bir bölümünün Bagayoko tarafından karşılanmasını istedi.

İçişleri Bakanı Laurent Nuñez ise polis operasyonlarının eleştirilerin aksine “son derece orantılı” yürütüldüğünü savundu.

Protestolarda gerilim sürüyor

Fransa'da sınıf mevcutları ve öğretmen eksikliği üzerinden başlayan lise protestoları, farklı kentlerde yaşanan olaylarla birlikte daha geniş bir eylem dalgasına dönüştü.

Gözaltılar, yaralanmalar ve okul çevrelerindeki olaylarla büyüyen protestoların ülke genelindeki seyri takip ediliyor.