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Fransa'da liselerde eğitime bu hafta ara verildi

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlenen eylemler nedeniyle hafta sonuna kadar liselerde eğitime ara verildiğini bildirdi.

Haber Merkezi
DHA
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Fransa'da liselerde eğitime bu hafta ara verildi
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Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, Ulusal Meclis’te ülke geneline yayılan lise eylemlerine ilişkin soruları yanıtladı.

Lecornu, liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlenen ve yer yer şiddet olaylarının yaşandığı eylemler nedeniyle hafta sonuna kadar liselerde eğitime ara verildiğini açıkladı.

Öğrencilerin ve onlara destek için sokağa inenlerin demokratik haklarını kullandıklarını söyleyen Lecornu, "Eylemlerde şiddete yer vermeyeceğiz. Bir liseyi yakmak o lise binasının durumunu iyileştirmiyor. Bir öğretmeni linç etmek öğretmen sayısını artırmıyor” ifadelerini kullandı.

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