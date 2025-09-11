  1. Ekonomim
Fransa'da Macron karşıtı gösterilerde 540 kişi gözaltına alındı

Fransa'da dün düzenlenen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı gösterilerde 540 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da bu hafta merkez sağcı François Bayrou hükümetinin düşmesinin ardından Sebastien Lecornu yeni başbakan olarak atanırken ülke dün Macron politikaları karşıtı eylemlere sahne oldu.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde 850 noktada yapılan eylemlere yaklaşık 200 bin kişi katıldı.

Fransa'da Macron karşıtı gösterilerde 540 kişi gözaltına alındı - Resim : 1540 kişi gözaltına alındı

"Her şeyi durduralım" sloganıyla düzenlenen eylemlerde 211'i Paris'te olmak üzere 540 kişi gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

Eylemler, başkent Paris başta olmak üzere Lyon ve Rennes'te şiddet olaylarına sahne olmuştu.

Göstericiler polise çeşitli cisimler fırlatıp ateşe verdikleri çöp kovalarıyla yolları kapatırken, polisler de eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

