Fransa’da müze hırsızlığı: Çalınan iki Renoir tablosu bulundu, 6 kişi tutuklandı

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Renoir Müzesi'ne ev sahipliği yapan Cagnes-sur-Mer kasabasının belediye başkanı Bryan Masson, tabloların ve şüphelilerin izini süren soruşturma ekiplerini tebrik eden bir açıklama yayımladı.

Ancak açıklamada, eserlerin nasıl bulunduğuyla ilgili ayrıntılara yer verilmedi. Kayıp olan iki tablonun "Madame Colonna Romano'nun Portresi" (Portrait of Madame Colonna Romano) ve "Kuyudaki Genç Kadın" (Young Woman at the Well) olduğu belirtildi.

Soygun üç dakikadan kısa sürdü

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre, hırsızlar geçen ayki soygunda bir çiti kesip pencereden içeri girerek ilk etapta dört değerli Renoir tablosunu çaldı.

Ancak kaçarken eserlerden ikisini geride bıraktılar. Bölge savcılığı, tüm soygun operasyonunun üç dakikadan kısa sürdüğünü ve Cagnes-sur-Mer'deki Renoir Müzesi'nde yer alan en değerli eserlerin hedef alındığını kaydetti.

Olayın ardından faillerin yakalanması için ülke çapında geniş çaplı bir arama başlatılmıştı.

Güvenlik zafiyeti tartışmaları yeniden gündemde

Bu hırsızlık vakası, geçen yıl Paris'teki Louvre Müzesi'nde yaşanan büyük çaplı kraliyet mücevherleri soygununun acı anılarını yeniden canlandırdı.

Olay, Fransa'nın dört bir yanına dağılmış irili ufaklı pek çok kültürel miras alanı için daha iyi güvenlik önlemleri alınması ve daha fazla finansman sağlanması yönündeki çağrıları da yeniden alevlendirdi.