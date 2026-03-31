Fransa'da öğretmenler greve gidecek

Fransa'da öğretmenlerin, hükümetin 2026 kontenjanlarını azaltma kararına karşı greve gitmesi bekleniyor.

Fransa'da öğretmenler greve gidecek
FSU, UNSA, CFDT ve CGT sendikalarının çağrısı ile öğretmenler hükümetin kontenjan azaltma kararına karşı harekete geçecek.

Öğretmenlerin Gironde, Aude, Yvelines departmanlarının yanı sıra başkent Paris'te de hükümetin 2026 yılı kontenjanlarını 4 bin kişi azaltmasını protesto için greve gitmesi planlanıyor.

Sendikalar, hafta boyu sürecek eylemlere katılımın yüzde 30 civarında olacağını tahmin ediyor.

Eğitim Bakanı Edouard Geffray, kontenjanları azaltma kararına "demografik düşüşü" gerekçe gösterirken, sendikalar bunun eğitime ayrılan kaynakların azaltılması için bir "bahane" olarak kullanıldığını savunuyor.

