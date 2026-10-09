Fransa'da okullar kapandı: Komünist lider Roussel'den eğitim için acil çağrı

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Fransız Komünist Partisi (PCF) lideri Fabien Roussel, ülkede devam eden lise protestolarına ilişkin değerlendirmelerini ve eğitim sistemine yönelik önerilerini Paris’teki parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için partisinin adayı olarak belirlenen Roussel, hükümeti öğrenci eylemlerini bastırmaya çalışmakla eleştirdi. Protestoların ardından öğrencilerle bir araya gelen Roussel, gençlerin tepkilerinin anlaşılması gerektiğini vurgulayarak siyasi aktörlere sorumluluk alma çağrısında bulundu.

90 bin öğretmen ve okullara ek bütçe önerisi

Roussel’in 2027-2032 dönemini kapsayan gençlik planının merkezinde eğitim yatırımları yer alıyor. Plan kapsamında sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılması ve öğretmen eksikliğinin giderilmesi amacıyla 90 bin yeni öğretmenin istihdam edilmesi öneriliyor. Bu adım için 3,5 milyar avroluk kaynak ayrılması öngörülüyor. Komünist lider ayrıca lise binalarının yenilenmesi için ek bütçe oluşturulmasını ve okulların modernizasyonuna yönelik uzun vadeli bir program uygulanmasını istedi.

Roussel, eski okul binalarının fiziksel koşullarına ve iklim değişikliğinin eğitim ortamları üzerindeki etkilerine dikkat çekerek eğitim altyapısının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

Eğitim yatırımları için kaynak arayışı

Roussel’in planında, eğitim harcamalarının nasıl finanse edileceği de önemli bir yer tutuyor. PCF lideri, işletmelere koşulsuz sağlanan kamu yardımlarının bir bölümünün eğitim alanına yönlendirilmesini ve savunma bütçesinden kaynak aktarılmasını önerdi. Plan, okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesinin yanı sıra öğretmen açığının kapatılmasını ve öğrencilerin daha nitelikli eğitim almasını hedefliyor.

Öğrenci protestolarında temel talepler neler?

Fransa’da 17 Eylül’de başlayan lise eylemleri, öğretmen eksikliği ve okullardaki yetersiz fiziki koşullara yönelik tepkilerle ülkenin farklı bölgelerine yayıldı.

Öğrenciler ve onlara destek veren gruplar daha fazla öğretmen istihdam edilmesini, sınıfların kalabalığının azaltılmasını ve okul binalarının onarılması için acil kaynak ayrılmasını talep ediyor. Üniversite yerleştirme sistemi Parcoursup da öğrencilerin eleştirdiği konular arasında bulunuyor. Eylemler sırasında bazı okullarda eğitim aksarken protestolar, eğitim politikalarının yeniden değerlendirilmesi yönündeki çağrıları da artırdı.

Siyasi partilere seçim öncesi anlaşma çağrısı

Fabien Roussel, eğitim alanındaki sorunların çözümü için siyasi partilerin cumhurbaşkanlığı seçimini beklememesi gerektiğini savundu. Eğitim politikalarının uzun vadeli bir plan çerçevesinde ele alınmasını isteyen Roussel, önerilerinin önümüzdeki beş yılın eğitim politikalarına temel oluşturmasını hedeflediğini belirtti. Roussel’in çağrısı, Fransa’da öğrenci protestolarının sürdüğü ve eğitim koşullarının ülke gündemindeki yerini koruduğu bir dönemde geldi.