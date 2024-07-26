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Fransa'da Olimpiyat Oyunları öncesi bomba alarmı!

Fransa'daki Mulhouse Havalimanı bomba alarmı üzerine güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Haber Merkezi
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Fransa'da Olimpiyat Oyunları öncesi bomba alarmı!
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Fransa'daki Mulhouse Havalimanı bomba alarmı üzerine güvenlik gerekçesiyle tahliye ediliyor. France Bleu'da yer alan habere göre boşaltılan havalimanında tüm uçuşlar askıya alındı. Uçuşlarda gecikmeler bekleniyor.

Güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi

AFP'nin edindiği bilgiye göre, Mulhouse yakınlarındaki Saint-Louis'de (Haut-Rhin) bulunan Basel-Mulhouse uluslararası havalimanı bu sabah boşaltıldı. Havalimanının “güvenlik gerekçesiyle” tahliye edildiği kaydedildi.

Bomba imha uzmanları çağırıldı

Haut-Rhin valiliğine göre, şüpheyi ortadan kaldırmak için bomba imha uzmanları çağrılacak. Mulhouse Havalimanı'nda geçtiğimiz yıl boyunca birçok kez bomba paniği yaşanmıştı.

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