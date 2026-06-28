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Fransa’da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü

Fransa'nın Nancy şehrine bağlı Tomblaine kasabasında paraşütçüleri taşıyan küçük uçak düştü. Fransız medyası, en az 11 kişinin öldüğünü iddia etti.

Haber Merkezi
İHA
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Fransa’da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü
Temsili
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Fransa’da uçak kazası meydana geldi. Nancy şehrine bağlı Tomblaine kasabasında paraşüt atlayışı yapmak üzere yola çıkan grubu taşıyan küçük uçak yerel saatle 11.00 sıralarında düştü.

Yetkililer, kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğinden endişe duyduklarını açıklarken Fransız basını, 11 kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Yetkililer, acil müdahale çalışmalarının sürdüğünü belirterek, bölge sakinlerine bazı yolları kullanmamaları çağrısında bulundu. Kaza yerinde patlama riski bulunduğu bildirildi.

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