Fransa'da protestolar büyüyor: Hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı

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Fransa'da hayat pahalılığı ve eğitim koşullarına karşı başlayan protestoların şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından hükümet, sokağa çıkma yasaklarının uygulanması için harekete geçti.

Başbakan Sebastien Lecornu, hafta sonu birçok kentte yaşanan çatışma, kundaklama ve yağma olaylarının ardından valilere kısmi ve bölgesel sokağa çıkma yasakları uygulanması talimatını verdi.

Sokağa çıkma yasağı talimatı

Lecornu, kamu düzeninin yeniden sağlanması amacıyla valilerden ihtiyaç duyulan bölgelerde sokağa çıkma yasakları uygulamalarını istedi.

Yeni tedbirler, ülke genelinde tek bir yasak yerine olayların yoğunlaştığı bölgelerde kısmi ve yerel kısıtlamalar getirilmesini öngörüyor.

Yasakların hangi kentlerde ve hangi saatlerde uygulanacağına ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı.

İçişleri Bakanı istifasını sundu, kabul edilmedi

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, hafta sonu yaşanan şiddet olaylarında güvenlik güçlerinin bazı kentlerde kontrolü kaybettiğini kabul etti.

Protestolar öncesindeki hazırlıklarda "öngörü eksikliği" yaşandığını söyleyen Nunez, olayların sorumluluğunu üstlenerek Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sundu.

Ancak Macron, İçişleri Bakanı'nın istifasını kabul etmedi.