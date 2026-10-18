Fransa’da protestolar büyüyor: Tarihi bina yakıldı, belediye binası basıldı

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Fransa'da Sarı Yelekliler hareketinin yeniden canlandırılması çağrısıyla başlayan ve hayat pahalılığı ile eğitim sistemindeki sorunlara karşı büyüyen ülke genelindeki protestolarda Lyon’da tarihi bir bina ateşe verildi, Marsilya’da belediye binası basıldı ve çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Eylül ayından bu yana devam eden lise protestoları, Sarı Yelekliler hareketini yeniden canlandırma çağrıları ve hayat pahalılığına karşı düzenlenen gösterilerle yeniden alevlendi. Sarı Yelekliler hareketinin eski katılımcıları, öğrenciler ve sendikaların destek verdiği eylemlerde ücretlerin artırılması, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve eğitim kurumlarına daha fazla kaynak ayrılması talep edildi. Gösterilerin büyük bölümü barışçıl geçerken, bazı kentlerde yüzlerini gizleyen gruplarla güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı.

Lyon'da 174 yıllık tarihi bina ateşe verildi Lyon kentinin simge noktalarından Bellecour Meydanı'nda bulunan tarihi turizm danışma merkezi, gösteriler sırasında tahrip edilerek ateşe verildi. Binadan yükselen alevler çevrede paniğe neden olurken, güvenlik güçlerine havai fişek ve çeşitli cisimler fırlatan gruplara polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Mimar Tony Desjardins tarafından 1852 yılında inşa edilen ve geçmişte askeri karakol ile polis noktası olarak kullanılan tarihi yapıda çıkan yangına, çevrede devam eden çatışmalar nedeniyle itfaiye ekiplerinin müdahale etmekte güçlük çektiği bildirildi.

500 farklı nokta

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 500 farklı noktada eylemlerin yapılacağını açıkladı.

Öte yandan, Paris Emniyet Müdürlüğü başkentte Elysee Sarayı, Başbakanlık binası ve Champs-Elysees gibi önemli noktalarda eylem yapılmasını yasakladı.

Yasağa rağmen ünlü Champs-Elysees Caddesi'nde dükkan sahipleri mağazaların vitrinlerini panolarla kapattı ve cadde boyunca güvenlik güçleri konuşlandırıldı.

Paris'te Cumhuriyet Meydanı'ndan Clichy Meydanı istikametine yapılan yürüyüş yerel saatle 14.00'te başladı.

Başkent Paris'in yanı sıra özellikle Lyon, Marsilya, Rennes ve Lille şehirlerinde de eylemler sürüyor.

Paris'te büyük yürüyüşün düzenlendiği Cumhuriyet ile Clichy meydanları arasındaki güzergahta bulunan banka, sigorta şubeleri dahil farklı dükkanların cepheleri hasar gördü.

Metro ulaşımında aksamalar yaşanırken bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Paris'te farklı noktalarda eylemler gün boyu devam ederken, bir grup gösterici bu noktadaki eylem yasağına rağmen Champs-Elysees Caddesi​​​​​​'nde demir bariyerlerle barikat kurdu. Polis, söz konusu barikatları yıktı.

Başkentte onlarca göstericiden oluşan bir grup ise Elysee Sarayı'na yaklaşmaya çalışırken, kolluk kuvvetleri tarafından engellendi.

Limoges kentinde ise tarihi belediye binasında yangın çıktı. Kentteki eylemin sonlarına doğru maskeli bir grup, söz konusu binanın camlarını kırdı. İçeri giren grup, belediye binasını ateşe verdi.

Marsilya'daki eylemlerde şiddet olayları yaşanırken, göstericilerin Marsilya Belediyesi binasına girmesinin ardından bölgeye takviye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Lyon'daki gösterilerde de polis biber gazı ile eylemcilere müdahale etti. Kentte ünlü bir markanın şubesi yağmalandı ve turizm ofisi ateşe verildi.

Saint-Etienne kentinde bir mağazanın camlarını kırmaya çalışan siyah kıyafetli ve maskeli kişilere karşı polis biber gazı kullandı. Polisin kullandığı yoğun biber gazı nedeniyle sokaklarda gaz bulutu oluştu.

Polis kaynakları, Saint-Etienne kentinde bir göstericinin ağır yaralandığını ve elinin koptuğunu belirtti.

Bazı mağazalar yağmalandı

Paris'te ve farklı kentlerdeki lüks markaların şubeleri dahil farklı mağazalar yağmalandı.

Ülke genelinde şu ana kadar yaklaşık 400 kişi gözaltına alındı. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez ülke genelindeki gösterilere 550 bin kişinin katıldığını bildirdi.

Organizatörler ise bu sayıyı 800 bin olarak açıkladı.

"Cumhuriyette şiddete yer yoktur"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyette şiddete yer yoktur." ifadesini kullandı.

Bloomberg'ün derlediği habere göre Macron, eylemler kapsamında ortalığı kırıp dökenler, valilik binalarına ve dükkanlara saldıranlar hakkında dava açılacağını ve cezalandırılacaklarını duyurarak, kolluk kuvvetlerinin gösteri hakkını garanti altına aldığını savundu.

Kolluk kuvvetlerini desteklediğini belirten Macron, Fransız kurumlarını yok etmeye ve taleplerini barışçıl bir şekilde dile getirmek isteyenleri engellemeye çalışan "kaos yayıcılarının" karşısında duracaklarını ifade etti.