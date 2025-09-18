Fransa’da protestolar sürüyor! Göstericiler Paris’te Ekonomi Bakanlığı binasına girdi

Fransa'da hükümetin kemer sıkma önlemlerine karşı kitlesel grevler ve protestolar yapılıyor. Paris’te göstericiler Ekonomi Bakanlığı binasına girdi.

Fransa'da 8 sendikanın çağrısıyla gerçekleşen greve ülke çapında onbinler katılıyor. Fransızlar bütçe planlarını protesto için sokaklara döküldü. Bir grup protestocu ekonomi bakanlığı yerleşkesine girdi.

Paris’te Bastille Meydanı’na doğru ilerlerken duman bombaları patlatan yaklaşık 100 protestocunun ekonomi bakanlığında gösteri yapması bekleniyor.

10 Eylül’de gerçekleşen ve yaklaşık 200 bin kişinin katıldığı eyleminin ardından bugün yapılacak eyleme en az dört kat katılım bekleniyor.

Çalışanlar iş bırakarak sokaklara çıktı

Öğretmenler, sağlık çalışanları, ulaşım işçileri, eczacılar ve kamu sektöründe çalışanlar iş bırakarak sokaklara çıkıyor. Sputnik'in haberine göre, sendikalar, yeni başbakan Sebastien Lecornu’ya bütçe kesintilerini yeniden gözden geçirmesi ve ücretler, emeklilikler ile kamu hizmetleri konusunda adım atması için bir araya geldi.

Thales fabrikası bloke edildi

Fransa’nın Rennes kentinde öğrenciler, savunma sektöründe de faaliyet gösteren Thales’in fabrikasını bloke etti. Olay anları sosyal medyada görüntülendi.

Bugün ülkede yaşanan bu eylem, tek protesto olarak kayda geçmedi. Daha önce Marsilya’da göstericiler, İsrail’e malzeme sağladığı iddiasıyla Eurolinks fabrikasını abluka altına almıştı.

80 bin polis konuşlandırıldı

Sabah erken saatlerden itibaren ülke genelinde 80 bin kadar polis konuşlandırıldı.

Sabah 07.00 itibarıyla Paris’in doğusunda, Somme bölgesindeki Amiens’te ve Normandiya’daki Le Havre’da liseler kapatıldı. Ülke genelinde tren seferleri de aksadı.

‘Fransa’daki öfkeyi dikkate almak zorunda’

Bu eylemlerin, 2023’ten bu yana en büyük gösteri günü olması bekleniyor. 2023’te, Emmanuel Macron’un Fransız emeklilik yaşını parlamentoda oylama yapmadan 64’e yükseltmek için yürütme yetkilerini kullanmasına tepki olarak yüz binler sokaklara dökülmüştü.

Kuzeydeki Hauts-de-France bölgesinde faaliyet gösteren ılımlı CFDT sendikasından Perrine Mohr, yerel kamu radyosu Ici’ye yaptığı açıklamada “Lecornu, Fransa’daki öfkeyi dikkate almak zorunda” dedi.

Bütçe tartışmaları iki başbakanı gönderdi

Gösteriler, Fransa’da siyasi krizin ortasında gerçekleşiyor. Macron geçen hafta yakın müttefiki Lecornu’yu bir yıl içinde üçüncü başbakan olarak atadı. Önceki başbakanlar François Bayrou ve Michel Barnier, bütçe konusunda parlamentoyla yaşanan sert anlaşmazlıkların ardından görevden düşmüştü.

Yeni başbakan Lecornu, merkezci selefi Bayrou’nun 8 Eylül’de 44 milyar euro’luk kemer sıkma programı ve kamu borcunu azaltmaya yönelik planı yüzünden güven oylamasını kaybetmesiyle ataandı.

Fransa’da artan kamu borcu

Ülke, AB’nin yüzde 3’lük tavanının neredeyse iki katı olan bütçe açığını azaltma ve GSYH’nin yüzde 114’üne denk gelen kamu borcunu düşürme baskısı altında.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, geçen hafta 'siyasi istikrarsızlığa ilişkin kaygılar nedeniyle' Fransa’nın kredi notunu düşürdü.