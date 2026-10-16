Fransa'da sarı yelekliler sokağa inmeden polis için şok bombası yasağı kaldırıldı

Fransa'da öğrencilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle bir aydır sürdürdüğü lise ve üniversite eylemleri ülke genelinde hareketliliği artırırken, sarı yeleklilerin de yüzlerce noktada geniş çaplı protesto hazırlığı yapması hükümeti alarma geçirdi. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, ülke genelinde 250 eylem ve 80 yürüyüş planlandığını, Paris dışında yaklaşık yüz bin kişinin sokaklara çıkmasının beklendiğini açıkladı. Bir aydır sokaklarda olan öğrencilerin de sarı yeleklilerin eylemlerine destek vermesi öngörülüyor.

Şok bombası yasağında geri adım atıldı

Güvenlik önlemlerini sıkılaştıran Fransa hükümeti, geçmişteki lise eylemleri sırasında bir çocuğun elini kaybetmesi üzerine kolluk kuvvetlerinin kullanımını yasakladığı şok bombasından vazgeçti. İçişleri Bakanı Nunez, yarın gerçekleştirilecek geniş çaplı gösterilerde güvenlik güçlerinin gerek görülmesi halinde şok bombası kullanabileceğini resmi olarak bildirdi. Karar, kamuoyunda ve insan hakları çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

Geçmişten bugüne sarı yelekliler ve lise protestoları

Fransa'da akaryakıt zamlarına tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlatılan sarı yelekliler hareketi, Paris başta olmak üzere yüz binlerce kişinin katılımıyla ülkenin en büyük toplumsal muhalefetlerinden birine dönüşmüştü. O dönemde yaşanan ağır polis müdahaleleri sonucunda yüzlerce kişi yaralanmış, 11 kişi hayatını kaybetmişti. Öte yandan, son bir aydır süren lise eylemlerinde de bin 300'den fazla kişinin yaralandığı ve çoğunluğu reşit olmayan 8 bine yakın gencin gözaltına alındığı bildirildi.