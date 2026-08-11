  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Fransa’da şaşırtan gelişme: Denizanası sürüsü 3 nükleer reaktörü durdurdu
Takip Et

Fransa’da şaşırtan gelişme: Denizanası sürüsü 3 nükleer reaktörü durdurdu

Fransa'da denizanası sürüsü sebebiyle ülkenin kuzeyindeki Gravelines Nükleer Santrali'nde 3 reaktörün faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Fransa’da şaşırtan gelişme: Denizanası sürüsü 3 nükleer reaktörü durdurdu
Takip Et

Fransa'da elektrik dağıtım şirketi EDF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, dün Gravelines Nükleer Santrali'nin deniz suyu pompalama istasyonlarına denizanası sürüsünün gelişi nedeniyle güvenlik önlemleri alındı.

Bu kapsamda santraldeki 3 nükleer reaktörün faaliyetleri tamamen durduruldu, 1 reaktörün üretim gücü ise yarıya düşürüldü.

Santralde 6 No'lu reaktörün faaliyetleri devam ediyor, 5 No'lu reaktörün faaliyetlerine ise daha önce bakım nedeniyle ara verilmişti.

Fransa'da elektrik üretiminin yüzde 70'i ülkenin 57 nükleer reaktöründen sağlanıyor. Reaktörler soğutma ihtiyacını, kenarına kurulu oldukları nehirlerden ya da denizlerden sağlıyor.

Morgan Stanley'den Kansas City'de 158,5 milyon dolarlık dev lojistik yatırımıMorgan Stanley'den Kansas City'de 158,5 milyon dolarlık dev lojistik yatırımıKüresel Ekonomi

 

Tuzla'da inşaat alanında göçük meydana geldi: 1 işçi toprak altında kaldıTuzla'da inşaat alanında göçük meydana geldi: 1 işçi toprak altında kaldıGündem

 