Fransa'da şiddetli kuraklık alarmı: Su kullanımı kısıtlandı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Fransa’da yaz aylarında etkili olan sıcak ve kurak hava sonbaharda da devam ediyor. Meteo-France verilerine göre, 20 Eylül itibarıyla ülkenin yüzde 84’ünde, eylül ayı için ortalama 10 yılda bir görülebilecek şiddette kuraklık kaydedildi.

Ülke genelinde 1-22 Eylül arasında günlük yağışın 1 milimetreyi aştığı yalnızca bir gün yaşandı. Paris-Montsouris’de son kayda değer yağış 29 Ağustos’ta, Nice’te ise 24 Ağustos’ta ölçüldü.

Manş Denizi kıyılarında eylül yağışları 10 milimetre civarında kaldı. Bazı bölgelerde toplam 20 milimetreye ulaştı. Bu bölgelerde normal bir eylül ayında 60-70 milimetre yağış kaydediliyor. Fransa’nın güney kesimlerinde ise yağış miktarı genel olarak 5-10 milimetre arasında gerçekleşti.

Su kısıtlamaları 93 bölgeye yayıldı

Meteo-France’a göre, 10 Eylül itibarıyla Fransa’nın 93 idari bölgesinde su kullanımına yönelik kısıtlama kararı bulunuyor. Bu bölgelerin 74’ünde en yüksek seviye olan “kriz” uygulamasına geçildi.

Kriz seviyesinde tarla bitkileri için su çekilmesi tamamen yasaklanıyor. Sebzecilik, fidanlıklar ve genç bağlar için yalnızca geceleri sınırlı sulamaya izin veriliyor. Hayvancılık faaliyetleri ise yasaktan muaf tutuluyor.

Yeraltı su kaynaklarında da tablo olumsuz. Fransa Jeoloji ve Maden Araştırmaları Bürosu verilerine göre, 1 Eylül’de izleme noktalarının yüzde 61’inde yeraltı suyu seviyesi aylık normalin altında kaldı.

Limousin, Jura ve Alsace’ın kuzeyindeki bazı akiferlerde su seviyeleri “çok düşük” olarak değerlendirildi.

Sıcaklık toprağın nemini hızla azalttı

Fransa’da 13 Eylül’e kadar toplam yağış yaklaşık 470 milimetre olarak ölçüldü. Uzun dönem ortalaması ise 530 milimetre seviyesinde bulunuyor. Buna göre yağış açığı yüzde 11 civarında gerçekleşti.

Buna karşın toprakların, aynı dönemde yalnızca 417 milimetre yağış alan 2022’den daha kuru olduğu belirtildi. Bu farkta yüksek sıcaklıklar ve artan buharlaşma etkili oldu.

Fransa’da 2026 yazı kayıtlardaki en sıcak, en kurak ikinci yaz olarak gerçekleşti.

Mısır üretimi 46 yılın en düşük seviyesinde

Kuraklığın tarımsal üretimdeki etkisi mısır rekoltesine yansıdı. Tarım Bakanlığının istatistik birimi Agreste, 2026 dane mısır üretimini 9 milyon ton olarak tahmin etti.

Bloomberg'ün aktardığına göre üretim, 2025’teki 13,7 milyon tona göre yüzde 34 geriledi. Böylece Fransa’nın mısır rekoltesi 1980’den bu yana en düşük seviyesine indi.

Ortalama verim hektar başına 70,3 kental olarak hesaplandı. Ekim alanı ise 1,28 milyon hektar oldu. Bazı piyasa tahminlerinde üretimin 7 milyon tonun altında kalabileceği öne sürüldü.

Kolza ekiminde kritik dönem

Kuraklık nedeniyle en acil sorun kolza ekiminde yaşanıyor. Üreticiler, bitkinin zararlılar ortaya çıkmadan önce gelişebilmesi için 15-20 Eylül dönemini kritik eşik olarak değerlendiriyor.

Yağlı tohumlar enstitüsü Terres Inovia’ya göre hazırlanmış bir tohum yatağında çıkışın başlaması için en az 15 milimetre yağış gerekiyor. Daha olumsuz koşullarda ihtiyaç 30-40 milimetreye yükseliyor.

Ancak Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezinin 21 Eylül tarihli modeline göre Fransa’nın büyük bölümünde 6 Ekim’e kadar yağışların düşük kalması bekleniyor.

Ekim ayında başlayacak yumuşak buğday ekimleri de aynı kurak toprak koşullarıyla karşı karşıya. Buğday üretiminin seyri, Fransa’nın Avrupa Birliği’nin en büyük buğday ihracatçısı konumunu koruması açısından önem taşıyor.

Hayvancılıkta kışlık yem erken kullanılmaya başlandı

Ülkenin birçok bölgesinde meralar ilkbahardaki biçimden sonra yeniden gelişemedi. Hayvancılık işletmeleri yaz aylarından itibaren kış için ayırdıkları kaba yem stoklarını kullanmaya başladı.

Kuraklığın devam etmesi halinde işletmelerin kasım ayına düşük yem stoklarıyla girebileceği belirtiliyor.

Orman yangınlarında 1949’dan bu yana en kötü sezon

Fransa’da temmuz sonuna kadar 115 bin hektardan fazla ormanlık alan yandı. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, bunun 1949’dan bu yana görülen en kötü yangın sezonu olduğunu açıkladı.

Yalnızca Gironde yangınında 42 bin hektardan fazla alan zarar gördü. Gironde ve Landes bölgelerinde yaklaşık 250 bin kişi tahliye edildi. Paris yakınlarındaki Fontainebleau’da da 2 bin hektardan fazla ormanlık alan yandı.

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezine göre Avrupa Birliği genelinde 5 Ağustos itibarıyla 505 bin 683 hektar alan yandı. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 379 bin 392 hektardı.

Kuraklık enerji üretimini de etkiledi

Fransa’nın nükleer enerji santralleri soğutma için nehir sularından yararlanıyor. EDF, yaz aylarında Rhone Nehri üzerindeki Bugey ve Tricastin santralleri ile Garonne Nehri üzerindeki Golfech santralinde hava koşullarına bağlı üretim kesintileri uyguladı.

Nehir sıcaklığının yasal sınırlarına yaklaşması nedeniyle Golfech’te bir reaktör durduruldu.

Kuraklık hidroelektrik üretimini de baskılıyor. Benzer kuraklığın yaşandığı Eylül 2022’de Fransa’nın hidroelektrik üretimi 2 bin 477 gigavatsaatte kalmıştı. Bu miktar, Eylül 2025’teki 3 bin 759 gigavatsaatlik üretimin yaklaşık üçte bir altında bulunuyor.

Fransa’daki kuraklık Avrupa genelindeki tablonun bir parçasını oluşturuyor. Temmuz sonunda Avrupa Birliği ve İngiltere topraklarının yarısı farklı seviyelerde kuraklık koşulları altındaydı. Fransa, Almanya, Macaristan, Romanya ve İngiltere en fazla etkilenen ülkeler arasında yer aldı.