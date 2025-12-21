  1. Ekonomim
Fransa'da şiddetli yağış alarmı: Turuncu kodlu uyarı verildi

Fransa’nın güneyinde birçok vilayette şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve taşkın riskine karşı alarm seviyesi "turuncu" olarak belirlendi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo France’a göre, ülkenin güneyindeki Gard Ardeche, Lozere, Herault ve Aveyron vilayetleri şiddetli yağışların etkisi altına girdi.

Bu vilayetlerde taşkın ve sel riskine karşı hafta sonu için "turuncu alarm" verildi.

Öte yandan Var ve Bouches-du-Rhone vilayetlerinde hafta başında beklenen şiddetli yağışlara karşı uyarıda bulunan Metro France, bu vilayetlerdeki "sarı alarm" seviyesinin gelecek günlerde değişebileceğini bildirdi.

