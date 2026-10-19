Fransa'da sokağa çıkma yasağı llan edildi

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Fransa'da hafta sonu ülke geneline yayılan kitlesel gösterilerin şiddet olaylarına ve yağmaya dönüşmesinin ardından hükümet harekete geçti.

Başbakan Sébastien Lecornu, pazartesi akşamından itibaren yerel düzeyde kısmi sokağa çıkma yasakları uygulanması için valilere talimat verdiğini açıkladı.

Bakanlıklar arası kriz toplantısının ardından basının karşısına geçen Lecornu, kamu düzenini yeniden tesis etme konusunda kararlılığının tam olduğunu söyledi.

Gerekirse olağanüstü hâl ilan edilebileceğini belirten Başbakan, mevcut aşamada hedefe yönelik kısmi kısıtlamaların daha uygun görüldüğünü dile getirdi.

Başbakanın verdiği talimatın ardından aralarında Lille'in de bulunduğu kuzey kentlerinde bugün ve yarın 20.00'den 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kısıtlamalar yerel düzeyde olacak, Paris tamamen kapatılmayacak

Başbakan Lecornu, hangi kentlerde yasak uygulanacağına ya da kısıtlamaların kapsamına dair ayrıntı vermezken başkentin tamamını kapsayacak bir adımı kesin bir dille dışladı.

Lecornu, "Bütün Paris'i sokağa çıkma yasağı altına sokmak söz konusu bile olamaz, bunun bir anlamı yok" dedi.

Valiler, can ve mal güvenliğini sağlamaya dönük tedbirleri belirlemeden önce belediye başkanları ve iş dünyası temsilcileriyle istişare yürütecek.

Aynı basın toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Laurent Nuñez ise salı akşamı oynanacak Paris Saint-Germain ile Barcelona arasındaki futbol karşılaşmasının ertelenmesine yönelik bir plan olmadığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre ülke genelindeki eylemlere yarım milyondan fazla kişi katıldı.

Olaylar sırasında yaklaşık 2 bin 400 kişi gözaltına alınırken, 1000'e yakın polis ve itfaiye görevlisi yaralandı.

Hafta sonu boyunca yüzleri maskeli ve kukuletalı gruplar dükkânları yağmaladı, araçları ateşe verdi ve resmî binaları hedef alarak polisle çatıştı.

Pazar günü Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda (Place de la République) gerginlik sürerken, güney kenti Marsilya'da pazartesi gününün büyük bölümünü kapsayan toplanma yasağı getirildi.