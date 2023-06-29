Fransa’da sokaklar karıştı: Clamart'ta sokağa çıkma yasağı

Fransa’da 27 Haziran’da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve “dur” ihtarına uymayan bir araca ateş açıldı. Olay sonrası 17 yaşındaki sürücü öldü.

Ölümün ardından soruşturma başlatılırken, Nael’in ölümüne tepki gösterenler ülke genelinde farklı kentlerde sokağa indi.

Protestocular, Valilik binası yakınlarında polise yabancı cisimler attı, polis ve güvenlik görevlileri göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Nael M'nin ölümünden sonra özellikle İle-de-France bölgesinde de 2 gecedir süren olaylar nedeniyle bu bölgede yerel saat ile 21.00'den itibaren tüm otobüs ve tramvay seferleri iptal edildi.

Aynı bölgedeki Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar 21.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Azerbaycan Devlet Televizyonu çalışanları Fransa'da saldırıya uğradı

Bu arada, Azerbaycan Devlet Televizyonu (AZTV) çalışanları, Fransa'da 17 yaşındaki sürücünün, polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından gerçekleştirilen gösterileri haberleştirirken saldırıya uğradı.

AZTV'den yapılan açıklamada, muhabir ve kameramanın Fransa'daki gösterileri görüntüledikleri sırada saldırıya maruz kalarak hafif yaralandıkları bildirildi.

Saldırganların AZTV çalışanlarının kamerasını alarak kırdıkları, kendilerini ise silahla tehdit ettikleri belirtildi.

Açıklamada, Fransız kolluk kuvvetlerinin bu olayı objektif bir şekilde soruşturması, gazetecilere silahla saldıranların tespit edilerek cezalandırılması ve verilen zararın tazmin edilmesi için gerekenin yapılması talep edildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise gazetecilere yapılan saldırı şiddetle kınandı.

Açıklamada, "Saldırının kısa sürede Fransız kolluk kuvvetleri tarafından soruşturulmasını ve suçluların tespit edilerek cezalandırılmasını bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

İletişim Başkanı Altun'dan tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa'da Azerbaycan resmi devlet televizyonu AZTV çalışanlarına yönelik saldırıyı şiddetle kınadı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altun, Fransa'da Azerbaycan resmi devlet televizyonu AZTV çalışanlarının görevlerini yaptığı sırada saldırıya uğradığını üzüntüyle öğrendiklerini ifade etti.

Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Avrupa'nın insan hak ve özgürlüklerinin korunması bağlamında günden güne irtifa kaybettiğini gözler önüne seren, basın ve haber alma hürriyetine yönelik bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Fransız makamlarının ve kolluk kuvvetlerinin saldırının faillerini derhal tespit edip yargı önüne çıkarmasını bekliyoruz.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı kıymetli kardeşim Sayın Hikmet Hacıyev'i de telefonla arayarak bu menfur saldırının aydınlatılması için Türkiye olarak bütün imkanlarımızı kullanacağımızı kendisine ifade ettim."

Fahrettin Altun, saldırıda yaralanan Azerbaycanlı gazetecilere acil şifalar diledi, kendileri nezdinde tüm kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Fransa'da sürücüyü öldüren polis "kasten adam öldürme"den tutuklu yargılanacak

Fransa'da 27 Haziran'da, "dur" ihtarına uymayan araca ateş açarak 17 yaşındaki Nael M. isimli sürücüyü öldüren polis memuru "kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanacak.

Fransız basınındaki habere göre, Nanterre Savcılığı, bu hafta Nanterre kentinde Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücüye ateş açarak öldüren polisin "kasten adam öldürme" gerekçesiyle tutuklu yargılanacağını belirtti.

38 yaşındaki polis memuru, La Sante Hapishanesine sevk edildi.

"OHAL gelir mi ?" tartışması

Fransız hükümeti vatandaşları sükunete çağırmaya devam ederken, ulusal basında "ülkede OHAL ilan edilmeli mi?" tartışmaları yer aldı.