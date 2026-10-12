Fransa'da süpermarketlere siber saldırı: Süpermarketlerde soğuk zincir çöktü! Zarar milyonlarca Euro'yu bulabilir

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Cooperative U Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Dominique Schelcher, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı doğruladı. Schelcher, önceki geceden itibaren gruba bağlı çok sayıda mağazanın soğutma tesislerinin siber saldırıya uğradığını belirtti.

Saldırganların sistemlere uzaktan erişerek soğutma dolaplarının sıcaklıklarını değiştirdiği, bunun da mağazalardaki taze ve dondurulmuş ürün stoklarının bozulmasına neden olduğu ifade edildi.

Bazı ürünlerde milyonlarca Euro'luk kayıp riski

Saldırının ardından bazı dondurma dolaplarında sıcaklıkların 26 derecenin üzerine çıktığı bildirildi. Alsace bölgesindeki iki Intermarché ve Super U mağazasında meydana gelen zararın toplam 270 bin euro olduğu belirtildi.

Ülke genelinde çok sayıda mağazanın etkilendiği saldırının yol açtığı toplam maddi kaybın ise milyonlarca euroya ulaşabileceği değerlendiriliyor.

Koruma sistemi saldırganların eline geçti

BFMTV'nin haberine göre, normal şartlarda soğutma tesislerini korumak amacıyla kullanılan bir sistem bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildi.

Saldırganların sistemin işleyişini tersine çevirerek sürekli ve zorunlu buz çözme işlemini devreye soktuğu aktarıldı. Bu müdahalenin ardından bazı soğutuculardaki sıcaklıkların 50 dereceye kadar yükseldiği kaydedildi.

Soğutma sistemlerinin işlevini yitirmesi, mağazalardaki gıda stoklarının bozulmasına ve ciddi ekonomik kayıplara yol açtı.